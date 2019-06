Basha: Ne nuk diskutojmë më me Edi Ramën në asnjë rrethanë

Ju sugjerojme

“Ne nuk marrim pjesë në asnjë palë zgjedhje pa u ndëshkuar ata që vodhën votat. Ne nuk diskutojmë më me Edi Ramën në asnjë rrethanë sepse ai ka tradhtuar interesat e shqiptarëve”. Kështu deklaroi Lulzim Basha në një deklaratë për mediat pas dekretit të presidentit për të datën e re të zgjedhjeve më 13 tetor.

Pjesë nga deklarata e liderit demokrat:

Sot Presidenti Meta ka dekretuar një datë të re për zgjedhjet lokale. Dua të ndaj me ju atë që i bëra të ditur Presidentit Meta në takimin e sotëm.

Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar nuk merr pjesë në asnjë proces zgjedhjesh dhe në asnjë diskutim për zgjedhje, nuk merr pjesë në asnjë diskutim për zgjidhje politike apo për reforma apo për çfarëdo formule pa dalë para drejtësisë të gjithë ata që janë përfshirë në vjedhjet e zgjedhjeve në bashkëpunim me krimin.

Fundi i pandëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin është kushti i panegociueshëm që ne t’u kthehemi proceseve politike.

Ne nuk bëjmë marrëveshje me Edi Ramën, në asnjë rrethanë dhe në asnjë kusht. Në as nuk diskutojmë më me Edi Ramën në asnjë rrethanë.

Tashmë ikja e tij është e vetmja rrugë për të zgjidhur krizën.