Basha: Po mbaron koha e fjalëve. Protestën e ardhshme flet sovrani

Ju sugjerojme

Në mbyllje të protestës së 7-të kombëtare të opozitës, lideri i saj Lulzim Basha bëri një paralajmërim të fortë, duke thënë se koha e fjalëve po mbaron dhe në protestën e ardhshme fjalën e ka sovrani.

“Dua t’ju falënderoj nga zemra për qytetarinë, për shpirtin e qëndresës. për vendosmërinë që demonstruat sot. Vëllezër e motra, qindra mijë prej jush në këtë protestë sollët me vete energjinë, vendosmërinë, shpresën dhe besimin tek e nesërmja e re që po lind. Rama dhe banda e tij ta harrojnë, shqiptarët nuk do lejojnë mbajtjen e pushtetit me dhunë. Po i them sot Edi Ramës dhe sejmenit të tij zuzar dhe sadist Sandër Lleshaj se do mbani përgjegjësi para ligjit. Dita e fundit ku unë iu drejtohem me argumentet e arsyes, koha për fjalët po mbaron, në protestën e ardhshme fjalën do ta ketë vetëm sovrani”, deklaroi Basha.

Sakaq ai tha se në protestë janë plagosur disa protestues dhe për këtë bëri përgjegjës Ramën dhe Lleshin.

“E gjithë bota e di se ky është pushtet i marrë me dhunën e krimit dhe mbrohet prej dhunës së krimit. Ne nuk pranojnë pushtet të marrë me dhunë. Hapni rrugë zgjedhje të lira e të ndershme. Hapni rrugën zgjedhjeve të lira si zgjidhja e vetme politike e krizës”, tha Basha më tej në fjalën e tij.

*Pamjet LIVE nga selia e PD-së

Etiketa: Basha