LIVE/Basha takim me studentët, premton 10 mijë stazhe pune në vit

Lideri demokrat Lulzim Basha i sapo kthyer nga Berlini u takua pasditen e sotme me studentë në korpusin universitar te Universiteti Politeknik.

Studentet i shprehen shqetësimin se edhe ata që kanë mbaruar studimet nuk janë integruar në punë. Lulzim Basha solli shembullin gjerman dhe premtoi se me ardhjen në pushtet të PD do të ofrohen stazhe pune për studentët.

“Jam kthyer mbrëmë nga Berlini, ndër takimet e shumta, mikëpritësit gjerman më rezervuan dhe një takim rreth 45 minuta, ku ishin të pranishëm edhe 8 stazhiere shqiptarë në Buntestagun gjerman. Dy prej tyre tashmë kanë nisur punën në Buntestag, ndërsa të tjeret vijonin stazhin. Ata janë 5 nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova. Dhe më thanë se programet e stazhit janë shumë të vlefshme. Po e nis me këtë vizitë biseden me ju.

Unë e kam thënë dhe i qendroj, se mundësia për të bërë stazhin është mundësia më e mirë, pasi universiteti të jep dije por kulturën e punës e krijon kur je në një insitucion. Kështu ne do të ofrojmë stazhe për 10 mijë studentë shqiptarë në vit. Sigurisht do të ketë konkurence dhe fituesit do hyjnë në stazh në insitucione shtetërore dhe private”, u shpreh Basha.