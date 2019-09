Live-Komisioni/Meta: Mbrojta të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta ishte i përpiktë duke hyrë në Komisionin Parlamentar Hetimor për shkarkimin e tij, paraditen e sotme në orën 10:00. Mediat raportojnë se në të njëjtat ambiente (Kryesia e Kuvendit), ndodhet edhe Kryeministri Rama i cili po zhvillon një takim me Gramoz Ruçin.

Pas fjalës hyrëse të Ulsi Manjës, fjala iu tha Presidentit Meta. Ai u shpreh se e ka marrë vendimin për të shtyrë datën e zgjedhjeve lokale për të mbrojtur të drejtën e çdo qytetari për të zgjedhur.

“Nuk do të dëshiroja të mbaja ndonjë fjalim të gjatë, për arsye se aktet e mia janë publike në lidhje me shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Ashtu edhe dekreti për caktimin e dates, 13 tetor për zgjedhjet e reja. Kam vënë në dijeni dhe Ruçin. Të gjitha aktet e mia janë publike.

E gjykova të arsyeshme të vij këtu, pasi çdo politikan duhet të respektojë institucionet. Nuk ka shumë hapësira për të bërë interpretime se çfarë do të thotë të zgjedhësh, pasi kushtetuta është e qartë. Por e konventat ndërkombëtare e sqarojnë se çfarë do të thotë të kesh mundësi të zgjedhësh me votë”.

Precedenti bullgar

Për të ilustruar të drejtën e votës Meta solli në vemendje precedentin e Bullgarisë. “Gjykata e Strasburgut, në vitin 2015, ka marrë një vendim që ka ardhur si rezultat i shqyrtimit të një çështje të ngjashme kundër Bullgarisë, ku disa shtetas bullgarë me origjinë turke kanë pretenduar shkeljen e të drejtës së votës së tyre. Gjykata ka arsyetuar se: E drejta e votës e garantuar nga neni 3 i Protokollit nr.1 nuk është e limituar në veprimin e zgjedhjes së një kandidati dhe hedhjen e votës në kutinë e votimit. Vota e çdo zgjedhësi duhet të krijojë mundësinë e këtij të fundit të ndikojë në formimin e organeve ligjvenëse, në të kundërt e drejta votës, procesi i zgjedhjeve dhe për rrjedhojë edhe rendi demokratik në përgjithsësi, do t’i mungonte e drejta në substancën e saj. Pra, të thuash zgjedhje me një kandidat do të thotë të bësh një proces fiktiv, pra qytetarëve u mohohet e drejta për të zgjedhur. Për këtë çështje, Bullgaria u dënua me një gjobë të caktuar”, u shpreh Presidenti.

