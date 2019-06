Protestuesit marshojnë drejt Parlamentit

Ju sugjerojme

Vijon protesta e tetë kombëtare e opozitës për largimin e kryeministrit Edi Rama, formimin e një qeverie tranzitore dhe përgatitjen e zgjedhjeve të parakohshme.

Nga sheshi përpara Kryeministrisë, kryedemokrati Lulzim Basha komentoi vendimin e presidentit Ilir Meta për të shtyrë zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rezultat të qëndresës së qytetarëve, e cilësoi Basha këtë vendim, por deklaroi se beteja nuk ka përfunduiar deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Pas fjalimit përpara Kryeministrisë, Basha ftoi protestuesit në marshim drejt Parlamentit.

Kjo është protesta e tetë kombëtare e opozitës nga ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, krijimi i një qeverie teknike për të mundësuar zgjedhjet e parakohshme. 1300 forca policore janë angazhuar përpara Kryeministrisë dhe Parlamentit. Policia do ta monitorojë protestën me kamera sigurie me rezolucion të lartë. Gjithashtu është përforcuar edhe ndriçimi për të mundësuar pamje të qartë.

