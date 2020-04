Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama ka dale në një komunikm për media, ku ka shpjeguar kategorinë e personave që do të përfitojnë pagën nga shteti në muajin prill.





Sipas Ramës do të pritet shifrat e rasteve të reja me koronavirus deri të dielën dhe nga java e ardhshme mund të rishikohen masat, por me pikatore.









