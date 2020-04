Basha: Përshendes anulimin e tenderave, por nuk mjafton, boll me fjalë

Ju sugjerojme



Kryetari i Opozites, Lulzim Basha në nje komunikim me median, ka përshendetur vendimin e qeverisë për anulimin e tenderave, me vlerë 250 milionë euro. Basha theksoi se ky ishte një hap i vonuar, por i duhur. Ai shtoi se qeveria duhet të vijojë me anulimin më tej të koncesioneve. Sipas kreut të Opozitës, është e pafalshme se si teksa kemi hyrë në Prill, ende nuk ka asnjë qindarkë të dhënë nga qeveria për familjet në nevojë.





Kryedemokrati theksoi se Kosova edhe pse ka gjysmën e buxhetit të Shqiperisë, ka vënë në dispozicion 3 herë më shumë fonde për krizën që ka krijuar koronavirusi.









Basha dënoi faktin që qeveria ende ka gjithcka në letër dhe me fjalë, pa bërë asgjë konkrete.

Plani i Opozites, parashikon 90 milionë euro në muaj, për përballimin e krizës nga të pamundurit, dhe për të shpëtuar ekonomine.

Basha pohoi se në 72 orët e fundit, është 10 fishuar numri i mesazheve që PD dhe ai merr nga njerëz në nevojë ekstreme ekonomike.

Kreu i PD ritheksoi se është e pafalshme se si 120 milionë euro mbahen ende në dispozicion të koncesioneve për oligarkët, dhe shuma të tjera për shpenzimet qeveritare.

Ska më kohë për fjalë, deklaroi Basha duke ngritur tonet, koha nuk pret.

