Liverpool me hap të sigurt, regjistron fitoren e tetë radhazi

Liverpool nuk di të ndalet në Premier League. Sot skuadra e Kloop në ndeshjen e parë hapëse të javës së 17-të ka marrë fitoren e tetë radhazi në kampionat.

‘The Reds’ kanë mposhtur në ‘Anfield’ me rezultatin e pastër 2-0 skuadrën e Watford, e cila renditet e fundit në klasifikim.









Të dy golat e takimit u realizuan nga Mohamed Salah. Fillimisht egjiptiani zhbllokoi shifrat në minutën e 38′. Më pas goli i dytë do të vinte në limitet e kohës së rregullt me Salah që me finte gjeti rrugën e rrjetës.

Pas 17 ndeshjesh Liverpool udhëheq ‘Premier League’ me 49 pikë.

