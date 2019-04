Liverpool shfryn ndaj Huddersfield, 5 me 0

Ju sugjerojme

Liverpool ka mundur thellë sonte në fushën e tij ekipin modest të Huddersfield, me rezultatin 5 me 0. U pa që në minutën e parë se çfarë po ndodhte, kur shënoi Nabi Keita. Më pas, Mane dhe Salah, realizuan secili nga dy gola. Me këtë fitore sonte, Liverpool rimerr sërish kryesimin e Premier League, me 2 pikë para Manchester City, por citizens kanë një ndeshje më pak. Ekipi i Guardiolës do të laujë të dielën në fushën e Burnley, ku do tentojë të rimarrë lidershipin e Premier League.

Etiketa: fitore