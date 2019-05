Liverpooli ka shpresë, duhet të gjejë frymëzim te Tirana

Ju sugjerojme

Liverpooli ka një mision thuajse të pamundur ndaj Barcelonës në gjysmëfinalen e dytë të Champions League. Ekipi i Jurgen Klopp e humbi ndeshjen e parë me rezultatin 3-0, ndërsa duhet të kthejë gjithçka në “Anfield”. Trajneri gjerman nuk ka të mundshëm as Salahn e as Firminion, të dy të dëmtuar.

Shanset për të kapur finalen janë thuajse zero, megjithatë ka raste në Champions që skuadrat kanë humbur ndeshjen e parë me rezultatin 3-0 dhe kanë arritur ta kthejnë në të dytën dhe të kualifikohen. Ky kompeticion njeh 56 raste që ekipet që kanë humbur ndeshjen e parë me 3 gola diferencë e kanë kthyer në të dytën, ndërsa janë 26 ekipe që kanë pësuar disfatë në sfidën e parë me rezultatin 3-0 dhe e kanë kthyer në të dytën.

Shqipëria krenohet me Tiranën, pasi bardheblutë kanë arritur të bëjnë diçka të tillë në raundin e parë kualifikues të Champions League. Kryeqytetasit luanin në sezonin 2003-04 kundër Dinamo Tbilisit dhe humbnin ndeshjen e parë me rezultatin 3-0, ndërsa në të dytën fituan me të njëjtin rezultat dhe e çuan sfidën në penallti. Aty fituan me rezultatin 4-2 dhe kaluan në turin tjetër. Golat bardheblu mbajnë firmën e Suad Licit, Indrit Fortuzit dhe Mahir Halilit.

Etiketa: Champions League