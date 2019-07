Llagami: Gjykata e Lartë do jetë funksionale në shtator

Ju sugjerojme

Gjykata e Lartë e mbetur me 2 anëtarë nga 19 që duhet të ketë do të jetë sërish funksionale në shtator. Kështu deklaroi drejtuesja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami gjatë mbledhjes në komisionin parlamentar të ligjeve.

“Prioriteti ynë kanë qenë kandidatët që do të shkojnë në Gjykatën e Lartë, në mënyrë që kandidatët të kenë integritetin për të cilën bëmë edhe reformën në drejtësi. Nuk mund ta ulim nivelin, të lejojmë që të fusim në sistem njerëz të paverifikuar të cilët nuk kanë kaluar vetting-un”, tha Llagami.

Sa i përket anëtarëve që do të vijnë nga jashtë sistemit gjyqësor, Llagami tha se është bërë shpallja dhe po bëhet procesi i verifikimit të kandidatëve. “Në vjeshtë do të kemi emërimet e reja. Në shtator do të kemi Gjykatën e Lartë”.

Në vjeshtë pritet të krijohet dhe një tjetër institucion i rëndësishëm i reformës në drejtësi, Gjykata e Posaçme Antikorrupsion. 27 gjyqtarë do të gjykojnë zyrtarë të lartë që do të vihen nën akuzë, nga Prokuroria e Posaçme Anti Korrupsion. Gjykata e posaçme e shkallës së parë do të ketë 16 gjyqtarë, ndërsa e Apelit 11 të tillë.

