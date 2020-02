Lleshaj: Anti-KÇK sepse nuk funksionoi Anti-mafia

Ju sugjerojme



Në intervistën për emisionin ‘Kjo Javë’ me Nisida Tufën në News24, Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, bën edhe një krahasim mes paketës anti-KÇK, dhe ligjit antimafia, për të cilin thotë se nuk prodhoi atë që pritej.

“Ligji ‘anti mafia’ që ishte edhe është në fuqi, ka si objekt kryesor hetimin penal, procedimin penal të krimit dhe të pasurive të tij të marra se bashku. Ndërsa akti normativ i miratuar së fundi është një situatë që ka vetëm një qëllim, të karakterit administrativ, të adresojë, të konfiskojë dhe të sekuestrojë ato pasuri kriminale që nuk janë prekur deri tani për arsye të mungesës së instrumenteve ligjorë.









Pra është një instrument krejtësisht i ri, nuk është instrument i karakterit penal, është një instrument i karakterit administrativ, i cili do të mundësojë që thjesht të verifikohen pasuritë e gjithkujt që është dënuar për një numër të caktuar veprash penale, dhe pastaj është atribut i SPAK-ut dhe i Gjykatës Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët do të vendosin se çfarë të bëhet me të.” – shprehet Lleshaj ndërsa shton se ndër të tjera me paketën Anti KÇK synohet të shkatërrohet modeli i biznesit kriminal që mundëson pasuri marramendëse pa punë, model që sipas ministrit josh të rinjtë.

