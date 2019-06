Incidentet në KZAZ/ Lleshaj: Policia do të përgjigjet deri në fund

Ju sugjerojme

Menjëherë pas incidenteve që ndodhën në shumicën e bashkive të vendit, që janë nën drejtimin e opozitës, ministri i brendshëm Sandër Lleshaj ka dalë në një deklaratë për shtyp ku ka deklaruar se policia do të përgjigjet me vendosmëri deri në fund dhe se po merren masa për të shkrirë disa struktura të policive bashkiake.

Pjesë nga deklarata e Sandër Lleshaj

“Aktet kriminale do të ndërshkohen me gjithë fuqinë e ligjit. Policia e cila po sulmohet, do të përgjigjet me vendosmëri deri në fund. Punonjës të policisë bashkiake po gabojnë rëndë, të përdorur si mish për top nga ata që duan të shkatërrojnë vendin. Janë një grup njerëzish që duan të marrin peng zgjedhjet. Qeveria po merr masa që të shkrijë disa struktura të policisë bashkiake, të cilat po veprojnë në kundërshtim me ligjin. E gjithë kjo shfaqje e turpshme nuk do të cënojë aspak rendin publik. Këtë ua garantojmë qytetarëve. Policia do të ndalojë dhe do të arrestojë çdo shkelës sipas parashikimeve të kodit penal të kushtetutës së Shqipërisë. Kryetarë bashkish, që po përfundojnë mandatin legjitim nuk do të qendrojnë më në detyrë.”, ka deklaruar ministri i brendshëm Sandër Lleshaj.

