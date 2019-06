Lleshaj: Meta s’mund ta shpërndajë parlamentin pa u përmbysur bota

Ju sugjerojme

Presidenti Meta sot kërkoi informacion zyrtar nga KQZ-ja për numrin e deputetëve në parlament. Kjo mund të lexohet edhe si fillimi i procedurës për shkrirjen e Kuvendit, sepse janë 18 mandate mangët. Për këtë veprim të Metës u pyet sonte ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj. Ai ka shkuar shumë larg në parashikimin e tij duke deklaruar se “vetëm nëse përmbyset bota mund ta shkrijë Meta parlamentin”.

Intervista e Sandër Lleshajt në Vizion+

Pyetje: Dje parlamenti miratoi me 100 vota pro rezolutën ku theksohet se Presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. A do të pasohet kjo rezolutë me shkarkimin e Ilir Metës?

Ministri Lleshaj: Unë di të them që Parlamenti bëri të paktën diçka ndryshe nga Presidenti; parlamenti nuk zhbëri aktin e vet të mëparshëm me të cilin e ka zgjedhur Ilir Metën president të vetin, por shprehu një votë mosbesuese ndaj tij përmes deklarimit ose konstatimit të një pavlefshmërie absolute të aktit të Presidentit për anullimin e zgjedhjeve. Dhe, përmes kësaj, gjëja që vlen për t’u konstatuar është se dje Ilir Meta humbi në një farë mënyre votëbesimin e parlamentit prej nga ka dalë, prej nga është zgjedhur.

Pyetje: Gjithsesi si kundërpërgjigje ndaj parlamentit, sot Presidenti i Republikës i ka kërkuar informacion KQZ sa deputetë ka aktualisht parlamenti. A ka të drejtë Presidenti të shpërndajë parlamentin dhe çfarë do të bëjë mazhoranca nëse Kreu i Shtetit ndërmerr një hap të tillë?

Ministri Lleshaj: Sigurisht që është interesante kërkesa e presidentit për të mësuar sa deputetë ka Parlamenti i Shqipërisë. Do të duhej që ta dinte edhe më përpara, do të duhej që ta dinte në çdo çast numrin e deputetëve që ka Kuvendi i Shqipërisë, megjithatë kjo është çështje e presidentit.

Unë dua edhe mund të them vetëm këtë; di që në Kushtetutën e Shqipërisë, për shkak të faktit që Shqipëria është republikë parlamentare, parlamenti zgjedh presidentin, ose presidenti zgjidhet nga parlamenti dhe nuk kuptoj se si mundet që presidenti të shkarkojë, të zhbëjë, të shpërndajë organin prej të cilit ka dalë, prej të cilit buron, prej të cilit i buron fuqia e tij.

Kështu që nuk besoj që mund të kishte as hapësirë ligjore, as kushtetuese, po as logjike që Presidenti, i cili është zgjedhur nga ky parlament të tentojë të shpërndajë një parlament ndaj të cilit nuk ka asnjë tagër, për arsye se, për shkak të natyrës së republikës tonë parlamentare, Presidenti është i dalë prej këtij parlamenti. Dhe nuk mund të përmbyset bota sepse në qoftë se presidenti do t’i lejonte vetes të zhbënte organin prej të cilit i buron gjithë fuqia kushtetuese, politike dhe institucionale, do të thotë që të ishim në një situatë absurdi. Dhe besoj që pa u kthyer bota përmbys, kjo nuk mund të ndodhë.