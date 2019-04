Lleshaj: S’di kush e ka vrarë Muratajn. Paratë mund të jenë djegur

Ju sugjerojme

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj në një intervistë në “Report Tv” deklaroi se ende nuk dihet se kush e ka vrarë Admir Muratajn. Deklarata e tij e bën edhe më të mistershme ngjarjen e Rinasit, pasi Policia e Shtetit ka pretenduar se Murataj u vra në shkëmbim zjarri me FNSH-në. Lleshaj tha se gjithçka është në dorë të hetuesve dhe ai si Ministër nuk dispononte të dhëna konkrete. Po kështu ai tha se do të shkohet drejt arrestimit të autorëve, ndërsa aludoi se paratë mund të jenë djegur.

Kanë dalë sot në media emrat e disa prej autorëve të grabitjes?

Lleshaj: Media mund të fantazojë, ose ajo ka akses në grupin hetimor, por këtë të fundit nuk e besoj pasi kam besim ata që po merren me hetimet. As nuk i mohoj as nuk i pohoj emrat që kanë dalë në media.

Kush e ka vrarë Admir Muratajn?

Lleshaj: Po tani Haxhi Mileti (Sali Berisha) thotë e kanë vrarë shokët e tij… Unë nuk e di se kush e ka vrarë. Pra nuk i kam unë në dorë faktet. Por nëse bëjmë analizë them se skishte arsye ta vrisnin shokët. Nuk e di kush e ka vrarë. Vrasja është e panjohur për sa kohë nuk është mbyllur hetimi.

Dua të them se kam parë edhe diskutim malinj për të gjetur emrin e policit. Kjo nuk është korrekte.

Si ndodhi grabitja?

Ka qenë sulm i sinkronizuar në nivelin e sekondave, në kohë shumë të shkurtër, pak a shumë 5 minuta ka zgjatur grabitja, dhe 5 minuta ka zgjatur edhe arratia derisa grabitësit janë strukur në një tunel, ndërkohë që diku tjetër për të larguar vëmendjen e policisë i është vënë flaka diku më tej një furgoni të ngjashëm me grabitjen“, tha Lleshaj.

Minsitri shtoi më tej se do të shkohet drejt arrestimit të autorëve, ndërsa sa i përket sasisë së parave të grabitura, Lleshaj tha se nuk mund të parashikojë ç’mund të jetë bërë më to, duke shtuar se mund edhe të jenë djegur.

“Unë kam notën maksimale për policinë e shtetit në këtë rast. Çfarëdo sulmi mund të kërkohet në këtë rast, duhet kërkuar diku tjetër, por jo tek policia, ka vepruar në mënyrën më të mirë të mundshme. Jam besimplotë që ngjarja do të zbardhet, arrestimi dhe rikuperimi i parave është një proces që…nuk mund të them gjë, se paratë mund të jenë djegur, po spekuloj, por nuk mund të bëj parashikime. Provat e mbledhura e bëjnë suksesin real“, pohoi ministri i Punëve të Brendshme.

