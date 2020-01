Lobimi në SHBA, Gjykata e Tiranës pushon çështjen ndaj Lulzim Bashës

Ju sugjerojme

Gjykata e Tiranës ka pushuar çështjen ndaj kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në lidhje me lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e kishte marrë nën hetim Bashën dhe dy zyrtarë të tjerë të PD, pasi sipas saj kishte gjetur elementë të veprave penale “falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve”. Prokuroria pretendonte se kishte një mospërputhje mes deklarimeve zyrtare të bëra nga PD dhe shpenzimeve reale.

Sipas prokurorisë, PD ka deklaruar vetëm shumën prej 25 000 dollarësh, dhe nuk ka bërë deklarime për shumën prej 650 000 dollarësh. “Nga provat e administruara në dosje rezultojnë të jenë kryer dy pagesa në shumën prej 650 000 dollarësh për efekt lobimi në SHBA, të cilat nuk janë deklaruar ligjërisht nga subjekti PD. Njëra nga këto pagesa rezulton të jetë bërë nga një shoqëri e huaj dhe konkretisht Biniatta Trade”, pretendonte Prokuroria e Tiranës.









Në qershor të vitit të kaluar, Basha ishte paraqitur në Prokurori për t’u marrë në pyetje. Ai e quajti akuzën të montuar në zyrën e Kryeministrit Rama. “Nuk ka asnjë fakt, asnjë provë, asnjë rus, asnjë transaksion parash…”, do të shprehej Basha.

Në një deklaratë për mediat, pas përfundimit të seancës gjyqësore, ish-sekretari i përgjithshëm i PD-së, Ristani tha se gjykata pushoi çështjen pasi nuk ekzistonin fakte dhe se veprimet e kryera nga ata ishin të bazuara në ligj.

Sipas Ristanit e gjithë çështja është një akuzë e montuar politikisht, kjo referuar edhe qëndrimit të mbajtur nga Prokuroria.

“Gjykata vendosi të pushojë çështjen sepse fakti nuk ekziston, veprimet e kryera janë të bazuara në ligj dhe për këtë gjykata vendosi të pushojë gjykimin e kësaj çështje.

Prokuroria u paraqit me dy qëndrime: Një të kthehej çështja dhe një që çështja të shkonte në gjyq. Një organ i çorganizuar me disa qëndrime. Është një akuzë e montuar politikisht edhe për shkak të qëndrimit të mbajtur nga prokuroria. Unë e kam deklaruar që sado të ndikojnë të drejtësia do ketë njerëz që do japin drejtësinë që i mungon këtij vendi”.

Më tej ish-sekretari i Përgjithshëm i PD-së, tha se paratë që është paguar biznesmeni Nik Muzin për lobime kanë dalë nga buxheti i PD dhe janë të deklaruara në KQZ.

“PD ka paguar para që rrjedhin nga buxheti i saj dhe që i ka deklaruar në KQZ. Unë parashikojnë që do vazhdojë që njerëzit e drejtësisë do bëjnë drejtësi”, u shpreh Ristani.

I pyetur për garancinë që kërkon Nik Muzin nga shteti shqiptar për të deklaruar lidhur me lobimet, Ristani u shpreh se biznesmeni duhet të kërkojë garanci nga shteti i vet, ndërsa theksoi se çështja është politike, për aq kohë sa nuk ka një procedim për të në shtetin e tij. “Nuk Muzin nuk ka pse kërkon garanci këtu, por t’ia kërkojë shtetit të vet. Fakti që nuk është në hetim në shtetin e vet do të thotë se çështja është plotësisht politike”, tha Ristani.

