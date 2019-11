Lojtarët e kombëtares surprizojnë fëmijët në Fushë-Krujë (Foto)

Ju sugjerojme

Solidariteti me të prekurit nga fatkeqësia që mbolli tërmeti ka qënë e madhe dhe një fushatë ndërgjegjësimi ka marrë dhe Federata Shqiptare e Futbollit.



Dy futbollistët e kombëtares kuqezi, njëkohësisht dhe të kampionëve në fuqi të Kategorisë Superiore, Partizanit, Alban Hoxha dhe Lorenc Trashi kanë vizituar kampin e Fushë-Krujës, një prej zonave më të prekura nga tërmeti i pak ditëve më parë.



“Në vijim të fushatës së ndërmarrë nga Presidenti #Duka, punonjësit e FSHF dhe futbollistët e kombëtares, sot dy prej tyre #AlbanHoxha dhe #LorencTrashi vizituan kampin në Fushë-Krujë,ku dhuruan fanela të kombëtares dhe topa për fëmijët. Ata biseduan me të vegjlit që kanë kaluar momente të tmerrshme duke i inkurajuar. Kuqezinjtë improvizuan edhe nje ndeshje futbolli me vogëlushët. #NeJemiNjëSkuadër”, thuhet në njoftimin e FSHF.











Etiketa: Fushë-Krujë