Lokalizohen turistët belgë që kishin humbur në malet e Vlorës

Dy turistët belgë që kishin humbur gjurmën në malet e Vlorës që pasditen e djeshme, më në fund janë lokalizuar.

Lajmi bëhet i ditur nga Prefekti i Vlorës Flamur Mamaj.

“Lidhur me situatën për gjetjen e dy turistëve Belg të humbur në malin sipër Iliazit, prej ditës së djeshme me marrjen e lajmit nga ana e Prefektit të Qarkut dhe emergjencave civile në bashkëpunim dhe me Drejtorinë e Policisë së Qarkut Vlorë kanë qenë në terren efektiv të Delta Forcës si dhe banorë të zonës. Kërkimi është bërë në bazë të lokacionit që kanë dërguar vetë shtetasit belg. Konfirmojmë se turistët tashmë janë duke bërë kamping në mal”.

Turistët belgë janë identifikuar si: Sem Basem 25 vjeç dhe Valeria Luk 27 vjeçe. Ata po zbresin nga zona malore mes Iljazit dhe Vranishtit.

Etiketa: lokalizohen turistet belge