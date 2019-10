“Lonely Planet”: Qytetet më atraktive për t’u vizituar më 2020

Ju sugjerojme

Çdo vit shtëpia botuese australiane “Lonely Planet” klasifikon vendet më të rëndësishme për t’i vizituar duke u bazuar në listën redaksionale të saj. Sivjet me Salcburgun në vend të parë dhe Bonin në vend të pestë klasifikohen në listën top ten dy qytete nga hapësira gjermanofone!

“Lonely Planet” përmend si arsye jubileun e Festivalit të Salcburgut vitin e ardhshëm. Ky festival me rëndësi ndërkombëtare në fushën e muzikës dhe artit skenik feston 100 vjetorin e sirrjedhojë kremtimet do tëjenë pompoze. Po ashtu qxyteti alpin u ofron vizitorëve një trashëgimi kulturore nga lista e UNESCO-s me qendrën historike barok, një kështjellë në kodër me panoramë të mrekullueshme dhe shtëpinë e lindjes së Wolfgang Amadeus Mozartit.









Pas Salcburgut renditet Uashington D.C. e papritur edhe Kairo në vendin e tretë të klasifikimit nga “Lonely Planet”. Aktualisht gjendja në Egjipt nuk është e stabilizuar. vetëm para pak ditësh një zëdhënës i parlamentit paralajmëroi qeverinë për rrezikun nga luftëtarët e huaj dhe terrori. Megjithatë kryeqyteti Kairo josh turistët me hapjen e Muzeut të ri të madh të Egjiptit vitin e ardhshëm. Në godinën pranë piramidave të Gizeh do të ekspozohen sendet nga varri i faraonit e ndoshta edhe mumja e Tutachamun-it, që ndërkohë ndodhet në Luksor.

Edhe Boni josh vitin e ardhshëm me një ofertë të jashtëzakonshme kulturore dhe për këtë arsye renditet pas Galway në brigjet perëndimore të Irlandës në vendin e pestë. “Ish-kryeqyteti i BRGJ-së u shkëput prej radarit që pas zhvendosjes së kryeqytetit të Gjermansië së bashkuar në Berlin në vitin 1999. Por më 2020, në jubileun e 250 vjeotrit të lindjes së Beethoven-it, Boni kthehet në fokus, thuhet në rekomandimin e “Lonely Planet”. Me pa të drejtë Boni ka vuajtur nën hijen e qyteteve më tërheqëse. Por pikërisht në jubileun e madh qyteti buzë Rinit, që rjedh

“Kush shëtit në qendrën historike mesjetare me bazilikën Münster me dy kulla dhe në parkun pricëror, krijon një ide të përafërt për atmosferën romantike që ka frymëzuar dikur Beethovenin”, shkruajnë autorët e listës klasifikuese. Krahas shtëpisë së Beethovenit rekomandohet një vizitë në Shtëpinë e Historisë “Haus der Geschichte” dhe një shëtitje përmes ish-lagjes së punëtorëve në veri të qytetit. Këtu mund ta zbulosh Bonin në anën alternavië të tij.

Vendet nga pesë deri në dhjetë janë të shpërndara në tre kontinente: Krahas udhëtimit për në La Paz (Bolivi) dhe Kochi (Indi) rekomandohen edhe vizitat në qytetet Vancouver (Kanada), Dubai (Emiratet e Bashkuara Arabe) dhe Denver (SHBA). /D.W/

Etiketa: Lonely Planet