Loredana akuzohet për mashtrim, Mozzik: Mediat na kanë përbaltur

Ju sugjerojme

Në konferencën e mbajtur për shtyp të reperes 23-vjeçare Loredana Zefi, e cila po akuzohet së fundmi për mashtrim ndaj një çifti zviceran, ka folur edhe bashkëshorti i saj, reperi Mozzik. Ai u shpreh pasi Loredana i hodhi poshtë akuzat që rëndojnë ndaj saj. Ai akuzoi mediat për përbaltje imazhi dhe më tej u shpreh se pavarësisht gjithçkaje, i gjendet në krah bashkëshortes dhe nënës së fëmijës së tij.

“Mozzik ju përshëndet. Faleminderit që keni ardhur. Unë jam pro mediave, gjithmonë i kam përkrahur, por ju na keni fyer, jeni munduar me na njollos atë figurë që e kemi krijuar me punë dhe sukses. Loredanën e kam grua, kam një fëmijë me të, çfarëdo që të ndodhë, unë jam përkrah saj. Por për ju më mirë është që të hidhni një lajm që Loredana po bën këngë, se sa këto lajme që nuk e dini se si është e sakta dhe e vërteta. Njerëzit që na njohin, e dinë se çfarë njerëzish jemi”-u shpreh Mozzik, duke mos harruar në fund t’i urojë besimtarëve myslimanë agjërim të lehtë, për të treguar në një farë mënyre edhe besimin e tij në Zot.

Etiketa: Loredana Zefi