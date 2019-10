Loredana konfirmon ndarjen nga Mozzik: Mbase në të ardhmen… (FOTO)

Ju sugjerojme

Ka marrë fund “telenovela” Loredana-Mozzik. Çifti nuk janë më bashkë. Këtë gjë e konfirmon vetë këngëtarja përmes një postimi në rrjetin social ‘Instagram’. Prej kohësh spekulohej se lidhja e tyre ishte ftohur dhe se e vetmja gjë që i mbante bashkë ata të dy, ishte vajza e tyre Hana.



“Për të gjithë fansat e mi! Siç të gjithë e keni vënë re nga postimet në rrjetet sociale unë dhe Mozzik nuk jemi më bashkë. Ne të dy vendosëm të bëjmë një pushim si në biznes sin ë jetën private. Kjo gjë për mua do të thotë ndryshim i madh si në anën profesionale ashu edhe atë private. Për shkak të ngjarjeve të fundit në jetën tonë private, Mozzik dhe unë kemi vendosur bashkë so të jemi vetëm në turneun e përbashkët “Bonnie and Clyde”. Aktualisht kemi nevojë për këtë distancë, mbase në të ardhmen gjejmë përsëri njëri-tjetrin. Tani e në vazhdim jam një nënë beqare, gjë e cila më bën më të fortë”, shkruan ndër të tjerash Loredana në postimin e saj.

