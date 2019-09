Ju sugjerojme

Lori Hoxha është padyshim një ndër personazhet më të komentuar në rrjetet sociale dhe media. Së fundmi, ajo ka qenë me pushime së bashku me nënën e saj dhe vazhdimisht ka ndarë me fansat momente nga vendi ku po pushonte.

Mirëpo, me anë të postimit të fundit Lori ka habitur të gjithë ndjekësit teksa ka treguar ndryshimin e madh që ka bërë në pamje. Blogerja e njohur ka hequr dorë nga flokët e gjata dhe i ka prerë shkurt deri tek supet.



Etiketa: Lori Hoxha