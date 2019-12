Ju sugjerojme

Tirana ka “thyer mallkimin” disa-vjeçar, atë të fitores ndaj rivalëve të përjetshëm, Partizanit.

Pjesa e parë u mbyll me rezultatin paqësor 1-1, ndërsa u deshën vetëm minutat e fundit, ku me një kundërsulm bardheblutë nuk kanë falur, duke ndërshkuar kampionët në fuqi. Me tre pikë nga rezultati 1-2, Tirana ngjitet në vendin e pestë me 22 pikë.









Fotot e siguruara nga Mapo, tregojnë festën e lojtarëve, dhe lotët në sytë e tifozëve.

Etiketa: Air Albania Stadium