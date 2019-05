Lotaria Amerikane, Ambasada ka një njoftim të rëndësishëm

Ju sugjerojme

Ambasada Amerikane në Tiranë ka njoftuar të gjithë shqiptarët që janë përzgjedhur fitues me lotarinë, që të kenë akses në emailin e tyre, pasi duhet të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar. Ambasada thotë se do t’ju kërkohet nga KCC dokumentacioni që do dërgohet vetëm me email.

“Jeni përzgjedhur për Lotarinë DV2020? Ju duhet të keni akses në emailin tuaj. KÇ do t’ju kërkojë t’i dërgoni me email kopje të dokumenteve tuajaa”, – thotë Ambasada Amerikane.

