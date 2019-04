Luajti rolin e të dashurës së 007, aktorja 87-vjeçare ndërron jetë

Ju sugjerojme

Aktorja e dy filmave të James Bond, Nadja Regin ka ndërruar jetë në moshën 87-vjeçare. Lajmi është bërë i ditur nga faqja zyrtare e filmave 007 në rrjetin social “Twitter”. “Mendimet tona janë me ato të familjes dhe miqve në këtë kohë të vështirë”, shkruhej në të.

Aktorja u rekrutua në vitin 1963 për të luajtur rolin e të dashurës së bosit MI6 në filmin me titull “From Russia with love”. Regin, e cila ka lindur në Beograd të Serbisë, filloi të aktronte në Gjermani përpara se të zhvendosej në mes të viteve ’50 në Mbretërinë e Bashkuar. Përpara se të merrte rolin në “From Russia with love”, ajo mori pjesë fillimisht në disa filma britanikë. Ndërsa në vitet ’70 ajo punoi për kompani si “Rank Film” dhe producentët e filmave horror, duke përzgjedhur tekste filmash për produksion.

Së fundmi, ajo publikoi me emrin e saj të plotë (Nadja Poderegin) edhe një novelë të sajën, ‘The victims and the fools’, ku përshkruhet romanca midis një poeti idealizues dhe një kërcimtareje të bukur gjatë Luftës së Dytë Botërore.

