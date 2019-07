Luana dhe Blendi bëhen bashkë! Aktorë në filmin e Bes Kallakut

Ju sugjerojme

Film komedia që pritet të sjellë së shpejti Bes Kallaku, duket se do të mbajë në radhën e kastit të aktorëve dy emra mjaft të njohur të televizionit shqiptar. “Xing.al” shkruan se bëhet fjalë për Luana Vjollcën dhe Blendi Fevziun. Për ta, kjo do të jetë dalja e tyre e parë në ekran si aktorë.

Bes Kallaku, i cili do të vijë në këtë film jo vetëm si aktor kryesor por edhe si skenarist dhe regjisor, është shprehur pak kohë më parë në një intervistë për “Mirage” se është marrë 2 vite e gjysmë me skenarin.

“Është jashtëzakonisht shumë serioz; histori aktuale sa i përket Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk zbuloj më shumë, por i premtoj publikut që do të jetë një nga komeditë më të bukura dhe më aktuale”-ka thënë Kallaku, i cili ka bërë gjithashtu me dije se pjesë e kastit do të jenë edhe aktorë nga Kosova dhe Italia.

Në qendër të komedisë “Falco” do të jetë jeta e një hajduti nga Laçi.

Etiketa: bes kallaku