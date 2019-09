Luana Vjollca tregon momente nga klipi i fundit, vrapon për…(FOTO)

Ju sugjerojme

Tre ditë më parë Luana Vjollca festoi ditëlindjen dhe si dhuratë për fansat e saj publikoi një videoklip të ri me titull “Ti Amo”.

Kënga u prit shumë mirë dhe ka arritur mijëra shikime në Youtube. Luana tregoi se videoklipi është xhiruar nga fillimi në fund pa ndalesë me një kamerë dhe pa montazh.



Mirëpo për ta realizuar këtë nuk ka qenë aq e lehtë. Ajo shfaqet duke ecur me valixhe dhe më pas kur kamera drejtohet tek djaloshi protagonist, këngëtarja me vrap shkon në anën tjetër për të vazhduar skenën.



