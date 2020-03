Lubonja flet për akuzat ndaj Henri Çilit: Pse nuk del emri i gjyqtarit?

Ju sugjerojme



Analisti i njohur Fatos Lubonja në një lidhje të drejtpërdrejtë me “News 24” dha një mendim për arrestimin dhe më pas lirimin e botuesit të njohur Henri Çili. Lubonja tha se Çili nuk është peshk i madh, ndërsa shtoi se nëse akuzat ndaj tij qëndrojnë, kemi të bëjmë me një qelizë sesi funksionon e gjithë Shqipëria.

“E kam ndjekur debatin dhe e kanë bërë sikur është sulm ndaj medias. Mendoj se problemet e drejtësisë duhen parë dy aspekte në këtë rast. Unë mendoj se këtu nuk kemi të bëjmë me goditje të një analisti. Problemi i dytë është se pse nuk na del ai gjyqtari, na del edhe problemi i selektivitetit. Çili nuk është peshku i madh, por vetëm një qelizë sesi funksionon gjithë Shqipëria. Në Shqipëri ka mbetur si rrugëzgjidhje ekonomia kriminale, në shumicë. Nëse qëndron ajo akuzë, është vetëm një qelizë që ka qeliza shumë më të mëdha.









Unë mendoj se gjithë shoqëria shqiptare ka këtë problem, që duke mos prodhuar dot ekonomi të shëndoshë, gjithmonë e më shumë jemi mbajtur tek ekonomia kriminale, për të mbajtur veten dhe shtetin. Qeliza kryesore është Edi Rama. Pallatet e mëdha në mes të Tiranës janë para të pastrimit. Sipas akt-akuzës, Çili është pjesë e sistemit. Ky fenomen duhet goditur”, tha Lubonja.

Manifestimi

Analisti Fatos Lubonja duke folur për manifestimin e sotëm të thirrur nga Presidenti i Republikës, Ilir Meta deklaroi se shpreson që në shesh të ketë sa më shumë njerëz, pasi kjo maxhorancë ka hyrë në një rrugë kriminale.

“Ka shkelje të Kushtetutës. Kemi një manifestim që me numër sa më të lartë do ndërgjegjësojë shqiptarët, por unë e shoh se nuk zgjidhet në mënyra paqësore. Unë mendoj se kjo maxhoranca ka hyrë në një rrugë shumë kriminale. Drejtësia të merret me akuzat e Presidentit. Janë shkelur institucionet. Uroj të ketë sa më shumë qytetarë”, tha Lubonja.

Më tej, Lubonja hodhi akuza në drejtim të kryeministrit, duke u shprehur se Rama nuk ka besëlidhje me njerëzit, por ndan interesa për pushtet.

“Fjala besëlidhje është shumë e përdorur. Shqiptarët nuk janë mbajtur aq për besëlidhje, por shqiptarët më shumë lidhen përmes interesave. Edhe Edi Rama nuk ka besëlidhje me njerëzit, por ka interesa. Një pjesë kanë qenë me PD, tani janë me Ramën. E gjitha është lojë interesash në kurriz të shqiptarëve dhe nuk ka besëlidhje. Edhe në vitin 1997 nuk kishte besëlidhje ndër shqiptarët, por u ngritën interesat ekonomike më shumë sesa ndjenja e lirisë apo dinjitetit. Nuk jam shumë optimist, por e quaj veprim që mban gjallë ndjenjën e revoltës”, deklaroi Lubonja.

Po ashtu, Lubonja nënvizon se duke e parë situatën me sytë e një qytetari të zakonshëm e jo të Metës, mund të thuhet se Presidenca është i vetmi institucion që nuk është kapur nga maxhoranca.

“Duke parë interesat tona përtej interesave të Metës, mund të themi se vetëm Presidenca ka mbetur e e pakapur. Meta po reagon kaq fort edhe sepse nuk funksionojnë institucionet e tjera, edhe drejtësia. Presidenca po reziston. Opozita është debat tjetër se pse ka ndryshuar rol. Varet se cfarë bisedash janë bërë nën tryezë”, tha ai.

Në lidhje me hapjen e mundshme të negociatave, Lubonja u shpreh se ky hap nuk tregon domosdoshmërisht përparim të Shqipërisë, por më shumë integrimi bëhet për interesa gjeo-strategjike të BE-së.

“Hapja e negociatave nuk tregon ndonjë zhvillim të madh. Ndërkombëtarët thonë se reforma në drejtësi e juaja na bën ne që të mendojmë se ju po përparoni. Fakti që Presidenti bën akuza dhe drejtësia nuk vepron, dëshmon për gjendjen ku jemi. Mendoj se negociatat mund të hapen, për shkak të interesave të veta. Edhe burokratët e Brukselit thonë se kemi punuar, kurse Edi Ramës i duhen për legjitimitet. Të dyja janë kundër popullit shqiptar, për mendimin tim. Unë mendoj se kjo qeveri ka nevojë për presione sic ishin ata 9 pikat. Pse, në 3 muaj ndodhën gjëra të mëdha? Nuk besoj”, tha Lubonja./ BW

