Lubonja: Nuk ka dialog me gjuhën e Ramës, kjo është monoklaturë

Analisti Fatos Lubonja tha sot se nuk mund të ketë dialog me gjuhën që përdor kryeministri Edi Rama. Duke folur në News24, Lubonja tha se Rama synon eliminimin e opozitës.

“Rama thotë se i përfaqësoj unë edhe shumicën, edhe opozitën. Mirëpo kjo mazhorancë nuk përfaqëson dot popullin. Kjo nuk është demokraci, kjo është një kthim pas i medaljes në regjimin e monoklaturës. Në thelb kjo është situata, tani kemi sistemin e monoklaturës të oligarkëve. Për të zgjidhur krizën, s’e di, por në horizont nuk duket gjë. Rama e vazhdon linjën e tij. Vazhdon që të godasë opozitën, duke thënë se shtie me shishe benzine, një gjuhë tepër e ashpër. Me këtë gjuhë ndaj elementëve opozitarë, Rama do ta eliminojë opozitën. Me këtë gjuhë flet. Tani ka me vete edhe ndërkombëtarët dhe do eliminimin e opozitës. Me gjuhën e Ramës s’mund të ketë dialog. Duket qartë se Rama e presionon opozitën për ta eliminuar dhe këtë e bën me ndihmën e ndërkombëtarëve”, tha Lubonja.

Më tej, Lubonja, duke folur për protestën e së shtunës, deklaroi se përplasja është një nga mundësitë. “Protestat janë të domosdoshme, ama jo për të ardhur në pushtet dhe për të bërë njësoj si këta që janë sot në karrige. Opozita përdor logjikën që të vij në pushtet unë dhe të marr ca poste policie, të marr disa institucione. Nëse ka këtë synim, pra pushtetin dhe jo vullnetin për më mirë, atëherë të dyja palët janë e keqja e medaljeve të ndryshme”. “Sa i përket tezës se protestat dëmtojnë turizmin, nuk e besoj. Nuk besoj se turizmi është sektori kryesor i fitimit këtu, por kemi ekonominë kriminale të pastrimit të parave. Të tjerat janë propagandë. Diçka edhe ndikon sigurisht, por nuk besoj aq”, tha ai. Fatos Lubonja tha se ekonomia shqiptare në tërësinë e vet mbahet nga emigrantët, disa ekonomikë e disa që merren me drogë, prostituta, pra ekonomia kriminale. Ai tha se ky sistem ekonomik kriminal duhet të ndryshojë.

