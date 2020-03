Lubonja: Tubimi i Presidentit pozitiv, po nuk do sjellë efekt, mazhoranca e zhytur në krim

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Analisti Fatos Lubonja ka folur sot në një intervistë për news 24, pak orë para manifestimit të thirrur nga Presidenti Meta.

Lubonja tha se ai e mbështet këtë protestë, si një akt sensibilizimi të mëtejshëm për zhvillimet në vend. Ai tha se nuk pret që do të ndodhë ndonjë gjë e madhe, as se do të ikë qeveria, por thotë se është një zhvillim pozitiv.









Po ashtu, Lubonja tha se ai nuk pret që të ketë efekt në kuptimin e dëgjueshmërisë mes palëve, që fjala vjen, kryeministri të reflektojë, e të ketë si me thënë, reagim, ose bashkëbisedim mes palëve.

Po ashtu, Lubonja theksoi se edhe përsa i përket çështjes së drejtësisë, të kapjes së Gjykatës Kushtetues e organeve të tjera, edhe këtu, ai shprehet se, zor se do të ketë ndonjë zhvillim.

Publicisti i njohur tha se nuk ka nevojë të jesh ekspert për të kuptuar se aty ka manipulim e falsifikim, përsa i përket çështjes së anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, për të cilën ka pretendime kreu i shtetit.

Lubonja deklaroi se mazhoranca ka hyrë në një rrugë kriminale pa kthim. Ai theksoi, se me shkeljet flagrante që ka bërë rilindja, e ka të vështirë ta besojë se zgjidhja do të vijë nga zgjedhjet, siç pretendon opozita. Lubonja tha se ata, shefat e mazhorancës, nuk e kanë për gjë që të kapin edhe një palë zgjedhje të tjera.

Etiketa: lubonja