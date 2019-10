Lufta I Botërore/ Gjenden mbetjet e 100 ushtarëve në një fushë belge

Ju sugjerojme

Këtë javë, më shumë se 80 ushtarë që kanë shërbyer gjatë Luftës së Madhe, më në fund do t’i bashkohen ushtarëve të tjerë, afër vendit ku kanë rënë në frontin e Perëndimit. Këto varre, përfshirë ato të 13 ushtarëve britanikë që janë vrarë më shumë se 1 shekull më parë, janë rezultat i një prej zbulimeve më të jashtëzakonshme arkeologjike të kohës moderne.



Është një projekt që ka dhënë atë që arkeologu kryesor e quan “Pompei i Luftës së Parë Botërore”; një pamje e paparë e jetës në vijën e parë të frontit nga 1914-1918.

Në fakt, kjo gjetje historike e pasur me shumë vlera, do të kishte humbur përgjithmonë nëse nuk do të ishte për një arkeolog të apasionuar belg dhe mbështetësit e tij, të cilët organizuan një projekt unik të mbledhjes së njerëzve për të mbledhur paratë e nevojshme për të kryer gërmimet në një fushë në Belgjikë. Fusha ishte pak më e madhe se dy fusha futbolli.

