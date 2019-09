Lukaku kërcënon ekipet e Serie A: Ata duhet ta kuptojnë se me ne…

Ju sugjerojme

Romelu Lukaku i thur elozhe Antonio Contes dhe Interit, duke e quajtur skuadrën për të cilën “kisha nevojë!”. Në një intervistë të gjatë të dhënë për ESPN, belgu shihet entuziast për aventurën e re në Itali: “Ishte momenti perfekt për mua për të lënë Anglinë, nuk doja më të qëndroja aty! Gjeta një grup lojtarësh të veçantë. Dhe kemi personin e duhur për të ecur përpara, pra trajnerin!”.

Sa i përket titullit kampion, belgu qëndron me këmbë në tokë: “Nuk mund ta themi atë fjalë…. Nuk mund të themi duhet ta fitojmë titullin! Kemi skuadër të re, trajner të ri, modul të ri. Pak nga pak! Jemi duke mësuar. Por, duhet të lëvizim siç duhet. Dhe duhet të sqarojmë njëherë e mirë se sa herë një ekip do të përballet me Interin do të jetë një betejë”.

