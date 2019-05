“Lum si unë”, Manjola Nallbani tregon raportin me bashkëshortin

Ju sugjerojme

Këngëtarja Manjola Nallbani ka preferuar gjithmonë që ta ruajë privatësinë e familjes së saj në daljet publike. Kjo e ka një arsye sepse respekton dëshirën si të bashkëshortit të saj, po ashtu dhe të vajzave që të mos jenë shumë të ekspozuar.

Përgjatë intervistës së saj në “E Diell”, Nallbani nuk i ka shpëtuar pyetjeve kureshtare sidomos për raportin e saj me Sokolin, që nga baluket që ajo s`i ndryshoi kurrë, xhelozinë, veshjet ekstravagante si minifundet që ajo s`i ka pjesë të garderobës e deri tek përzgjedhja e pushimeve që shndërrohet në një “luftë” të vërtetë mes tyre.

“Unë desha një herë të vija tela tek dhëmbët dhe i vendosa në fakt kur isha me barrë me Sindin (vajzën). Meqë s`do më shihte njeri, i thashë vetes që të rregulloja ç`të mundesha nga fytyra. Mirëpo Sokoli kur më pa, më tha që pse i vura telat pasi unë aty e kisha gjithë lezetin, te dhëmbët e shtrembër”, tregon plot sinqeritet Manjola.

Pakkush e njeh këtë anë të këngëtares me batutën në majë të gjuhës dhe sinergjinë tejet pozitive që krijon teksa bisedon me të.

Ngacmimeve nëse Sokoli tregonte apo jo xhelozi ndaj këngëtares, ajo u përgjigj: “Bashkëshorti im është shumë i mençur, (jo se është bashkëshorti im). Ai nuk është as liberal, as konservator. Në fillim ishte xheloz sepse nuk më njihte, tani që më njeh nuk ka nevojë të jetë as njëra e as tjetra se e di kë ka në shtëpi”.

Manjola dashuron diellin ndërsa Sokoli malin, dimrin dhe këtu ndodh që çifti teksa përzgjedhin pushimet, të “debatojnë” me njëri-tjetrin duke fituar gjithmonë Manjola.

Por, si reagon Sokoli kur lexon lajme ku në brendi kanë foto të Manjolës në plazh?

“Lum si unë që kam këtë grua”, u përgjigj Manjola duke na dhënë të gjithëve mesazhin se dashuria e vërtetë dhe pasioni triumfon mbi gjithçka!

