Madrid/ Zidane bën revolucion, nxjerr në shitje 14 lojtarë (Emrat)

Reali i Madridit po kalon një nga momentet më të vështira të historisë së tij. Edhe pas ardhjes së Zidane asgjë nuk ka ndryshuar. Tani me çdo kusht pritet një revolucion te “Galaktikët”. Sipas “Don Balon”, Zidane po përpilon një listë të zezë me emrat e lojtarëve që duhet të bëjnë gati valixhet, 14 lojtarë janë në prag largimi, emra të mëdhenj që kanë bërë historinë këto vite. Zidane ka nxjerrë në shitje mbi 10 lojtarë të cilët pritet ta shndërrojnë Madridin në qendrën e merkatos europine.

Thibaut Courtois mund të largohet që këtë verë pasi vështirë të mendosh që belgu do të pranoj stolin. Mbrojtja pritet të jetë reparti me më shumë largime: Nacho, Vallejo, Sergio, Casemiro, Dani Ceballos, Lloriente, Frederico Vallverde do të largohen.

Në mesfushë shume yje nuk bëjnë më pjesë në palët e Zidane. Toni Kross, Luka Modric dhe Isco janë vendosur në listën e shitjeve, lojtarë që me fanellën e Realit kanë fituar 4 Champions League. Mund të largohet edhe Marco Asensio. Në sulm është i sigurt largimi i Gareth Bale.

