“Mafia në Angli po rekruton njerëz pas këngëve të VIP-ave në Tiranë”

Duke qëndruar përpara një Rolls-Royces, një Lamborghini dhe një turme kërcënuese burrash të maskuar, reperi i bandës shqiptare ‘Stealth’ bën një paralajmërim të frikshëm.

“Ne ju vrasim sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për arsye,” thotë ai. “Ata përpiqen të na kapin, por këta shqiptarë nuk mund të kapen.”

Video sfiduese ofron një pasqyrë tronditëse të mafies shqiptare në Britani të Madhe. Ajo ishte deri kohët e fundit ishte sekret, por tani ajo është duke shfrytëzuar “PR”online për të rekrutuar më shumë ushtarë rruge.

Postimi i imazheve të vetes së tyre me armë automatike, kartëmonedha dhe orë Rolex prej ari, anëtarët e bandës së krisur po përpiqen të bindin kriminelët nga Shqipëria për të kontrabanduar veten në Mbretërinë e Bashkuar për t’u bashkuar me rrjetin e tyre, thonë ekspertët.

Përdoruesit e drogës po fryjnë perandorinë kriminale të shqiptarëve me fitime të mëdha. Kjo perandori kriminale kontrollon tregun britanik prej 5 miliardë paundësh kokainë.

Investigimet e Daily Mail-it për krimin e organizuar shqiptar zbulojnë se:

-Shqiptarët kanë krijuar lidhje të drejtpërdrejta me kartelet brutale të Amerikës Latine, duke ulur çmimin e drogës së klasit A dhe kanë një kontroll të ngjashëm të shpërndarjes së kokainës në Mbretërinë e Bashkuar;

-Për herë të parë shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të shtetasve të huaj në burgjet britanike, ku 802 prej tyre janë pas hekurave;

-Të burgosurit e bandave kriminale po përdorin në mënyrë të paligjshme telefonat celularë për të bërë video-telefonata me njëri-tjetrin nga qelitë e tyre dhe pastaj postojnë bisedat e tyre në internet. Qelitë e dy kriminelëve shqiptarë që u shfaqën në një video të kohëve të fundit u kontrolluan nga oficerët e burgut javën e kaluar;

-Vrasësit me pagesë shqiptarë në Britani të Madhe kërkojnë nga £ 15,000 në £ 100,000 për vrasje.

E njohur si Mafia Shqiptare, gangsterët shqiptarë kapën kontrollin e tregut britanik të kokainës rreth pesë vjet më parë duke u lidhur me kartelet e Amerikës Jugore që I furnizonin me drogë. Kjo rezultoi në rënien e çmimit për një kilogram kokainë të paprerë nga 45 mijë në 30 mijë paundë. Edhe me rënien e çmimit shqiptarët fitojnë shumë. Dyshohet se ata e blejë 4 mijë paundë kilogramin në Amerikën Latine.

Rrugët kryesore të kokainës në portet e Britanisë së Madhe janë nëpërmjet Roterdamit në Holandë, porti më i madh i Evropës dhe Antëerp në Belgjikë. Policia e Evropës e ka gjetur pothuajse të pamundur të depërtojë në bandat shqiptare, të cilat drejtohen nga një kod i rreptë besnikërie i njohur si besa, që do të thotë ‘të mbash premtimin’.

Ata gjithashtu kanë një reputacion të frikshëm për dhunën, të qeverisur nga kodi i kanunit: e drejta për t’u hakmarrë. Një raport i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë identifikoi Britaninë – së bashku me Belgjikën, Greqinë, Spanjën dhe Italinë – si vende ku veprojnë hitmenë profesionistë shqiptarë. “Pagesa për një vrasje në Britaninë e Madhe shkon nga £ 15,000 deri në një maksimum prej £ 100,000”, thuhet në raport.

Anëtari i bandës shqiptare Azem Ziro ‘Dajci u deklarua fajtor për akuzat për vjedhje, posedim të një arme zjarri dhe posedim të municioneve. Ai do të dënohet më vonë këtë muaj.

Reperi i bandës shqiptare, ‘Stealth’ qëndron para një palë Rolls-Royces, një Lamborghini dhe një turme kërcënuese burrash të maskuar. Sidoqoftë, videot muzikore vijnë me një njoftim se ata në vide ‘nuk e pranojnë dhunën e asnjë lloji’ dhe se çdo vepër e dhunshme e portretizuar ‘është thjesht veprim artistik’.

Pjesa më e madhe e rrjetit të gjerë kriminal shqiptar vepron nën radarin e policisë dhe është e fokusuar në fitime të mëdha. Por Hellbanianz – një bandë e dhunshme e tregtarëve të droguar në Londrën lindore- është një përjashtim i shurdhër.

Bazuar në banesat në Barking dhe Dagenham në Lindjen e Londrës, shumë nga prindërit e anëtarëve të bandës erdhën në Britani të Madhe në fund të viteve 1990. Formuar në vitin 2002, mënyrat e jetesës kriminale të anëtarëve të bandës Hellbanianz janë glorifikuar nga një grup rrepi me të njëjtin emër. Videot muzikore të prodhuara në mënyrë profesionale që përshkruajnë që djemtë e rinj që bëjnë para kanë marrë shumë shikime.

Videoja për këngën Hood Life, e postuar fillimisht dy vjet më parë në YouTube, është parë më shumë se 10.3 milionë herë dhe përmban burra të maskuar dhe një grua pak të veshur në kofanon e një Rolls-Royce Phantom të bardhë në Estate Gascoigne në Barking.

“Shqiptarët e mi, mbani pushkën tuaj kallashnikov, shqiptarë”- këndon një rreper bande që quhet Vinz, emri i të cilit sot mund të zbulohet si Ervin Selita, 26.

Videoja për këngën Hood Life, që shfaq rreperin Vinz (foto), e postuar fillimisht dy vjet më parë në YouTube, është parë më shumë se 10.3 milionë herë.

Grupi rrep Hellbanianz.

“Të gjithë shqiptarët tuaj mendojnë se ata janë Rambo. Të gjithë shqiptarët e mi të vërtetë që lëvizin narko, narko,” shton Sleath, emri i të cilit është Fatjon Dibra i cili, si Selita, lindi në Burrel në Shqipërinë Veriore.

Në një tjetër video, e cila është parë 4.3 milionë herë që nga publikimi në 2016, anëtarët e bandës janë treguar duke derdhur shampanjë nga shishet në një rezidencë, të rrethuar nga femra që mbajnë vetëm mbathje.

“Të q**** policinë, unë jam duke ndjekur ëndrrat e mia,” këndon Dibra.

Ndërkohë, fotografitë e postuara në Instagram nga anëtarët e bandës duket se tregojnë një arsenal të frikshëm armësh, citon Daily Mail Lapsi.al. Një foto e postuar nëntorin e kalua tregon një pushkë me municion të rregulluar për të shkruar letrat ‘HB’ për Hellbanianz. Ekspertët thonë se bosët më të lartë të bandave shqiptare janë të lumtur që Hellbanianz kanë një profil kaq të lartë, sepse këto video do të ndihmojnë të bindin më shumë shqiptarë për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe për t’u bashkuar me rrjetin kriminal.

Në këngën, Stealth thotë: ‘ Ne ju vrasim sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për arsye. Ata përpiqen të na kapin, por këta shqiptarë nuk mund të kapen ‘.

“Ata tregojnë forcën e tyre përmes muzikës së tyre”, tha një burim shqiptar me njohuri për bandën. ‘Është PR kriminal.’

Dr Mohammed Qasim, një ekspert për bandat në Universitetin Leeds Beckett, tha: “Ky stil jetese është një mesazh që të tjerët të thonë ‘ne jemi të suksesshëm’ dhe është gjithashtu një mesazh për rivalët që ‘po bëjmë më shumë para sesa ju ‘. “Ata zakonisht kthehen në Shqipëri në numër të madh për një ditëlindje ose një martesë dhe ka nevojë për të treguar se ata janë të suksesshëm, sukses që matet me sa mund të harxhojnë në një parti”.

Videoja më e fundit Hellbanianz – Kodak – u publikua në maj dhe tashmë është parë më shumë se 2.6 milionë herë. Titulli i këngës krahason zjarrin e shpejtë të një aparat fotografik të kamerës me të shtënat e një arme: “Ne qëllojmë më shumë raunde se sa Kodaku merr foto,” këndon Dibra.

Video fillon me një Video fillon me një deklarata se personat në video nuk pranojnë dhunën e asnjë lloji dhe çka duket aty ka vetëm funksion artistik. Tekstet, megjithatë, përshëndesin tre anëtarë të bandës Hellbanianz, të njohur si Ziro, Gucci dhe Ilir. ‘Ziro u burgos për shkak se e kapën duke mbajtur armë,’ thonë ata. ‘Lironi shqiptarët e mi – Gucci – që jetojnë në sallat e tyre. Liria e Ilirit u hoq; ai doli jashtë kontrollit “.

Ekspertët thonë se bosët më të lartë të bandave shqiptare janë të lumtur që Hellbanianz kanë një profil kaq të lartë sepse videot e tilla do të ndihmojnë të bindin më shumë shqiptarë për të kaluar në Britani të Madhe dhe për t’u bashkuar me rrjetin kriminal.

Krimi i organizuar shqiptar në Britani mund të gjurmohet në luftërat e përgjakshme të Ballkanit të viteve 1990 që çuan në një rritje të refugjatëve kosovarë që kërkonin azil në Britani. Që nga viti 1998, edhe qindra kriminelë të ashpër shqiptarë filluan të mbërrinin, duke pretenduar në mënyrë të rreme që të ishin kosovarë.

Ata morën përsipër prostitucionin në Londër, por tentakulat e tyre u përhapën shpejt në trafikimin e drogës dhe trafikimin e njerëzve. Rreth vitit 2014, bosët e tyre pushtuan tregtinë e kokainës të Britanisë duke krijuar modelin e tyre të ri të biznesit për furnizimin, transportimin dhe shpërndarjen e drogës.

Së shpejti shqiptarët u përfshinë në çdo element të tregtisë – nga kalimi i drogës në Atlantik, fshehur në paleta bananesh, tek tregtarët që shisnin çanta me pluhur në bare dhe klube. “Ata u bënë përgjegjës për ta sjellë atë në vend,” tha Tony Saggers, ish-kreu i kërcënimit të drogës dhe inteligjencës në Agjencinë Kombëtare të Krimit.

Gangsterët shqiptarë që jetojnë mënyrën më të mirë të jetesës në Britani gëzojnë statusin e heroit midis të rinjve të pakënaqur në vendin e tyre, ku papunësia e të rinjve është 22 përqind.

Në shenjë të rritjes së statusit të tyre si kult në Shqipëri, rreperët Hellbanianz perfomuan para qindra njerëzve në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, më parë këtë muaj. Pas këngëtarëve ishte një ekran që shfaqte logon e bandës së Hellbanianz: dy pistoleta me dorezë si kokë dragoi. PR-i duket të jetë duke funksionuar: një numër i madh i shqiptarëve të rinj po udhëtojnë nëpër Europë në Holandë, ku ata pastaj përpiqen të kontrabandojnë veten në Britani të Madhe.

Shqipëria fitoi të drejtën që qytetarët e saj të udhëtonin pa viza në të ashtuquajturën Zonën Shengen – e cila nuk përfshin Britaninë – në vitin 2010. Kjo u lejon shtetasve shqiptarë të udhëtojnë nëpër Evropë, në pragun e Britanisë pa asnjë kontroll të pasaportave.

Më parë këtë vit, megjithatë, qeveria holandeze mori hapin e jashtëzakonshëm të lëshimit të një lutje në Komisionin Evropian për të pezulluar udhëtimin pa viza për shqiptarët.

Në një letër të vështirë për Komisionin, e marrë nga Ministria e Mbrojtjes, argumentohej se që nga viti 2015, Holanda kishte përjetuar një rritje të konsiderueshme në veprat penale serioze të lidhura me shtetasit shqiptarë dhe bandat e krimit shqiptar.

“Një zhvillim tjetër është numri në rritje i emigrantëve të paligjshëm nga Shqipëria, kryesisht të rinj që dëshirojnë të fillojnë një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar”, shtohej aty, citon lapsi.al. Por, pavarësisht një paralajmërimi të tillë alarmues, burokratët në Bruksel këtë muaj e hodhën poshtë kërkesën holandeze.

Ndërkohë, në Britani të Madhe, policia po përpiqet të luftojë kundër valës shqiptare të krimit. Në mars, autoritetet arrestuan një grua shqiptare 37-vjeçare në Lindjen e Londrës, e cila thuhet se ka fshehur qindra aplikime fallco për pasaportë në Mbretërinë e Bashkuar për një rrjet kriminal shqiptar.

E dy burra shqiptarë që jetonin në Britani u burgosën muajin e kaluar për një total prej 13 vjetësh dhe 10 muajsh pasi u kapën me 8.5 kg kokainë dhe 17,000 paundë në kesh.

Por mafia shqiptare nuk ka gjasa të lëshojë kontrollin e saj mbi tregtinë e kokainës të Britanisë së Madhe tani shpejt, thotë Toni Saggers. “Nuk ka arsye për ata që të ikin – çmimet e kokainës janë të qëndrueshme në Britani të Madhe, pastërtia është e lartë. Si temë, nuk shoh asgjë që ndryshon “. Daily Mail, lapsi.al

