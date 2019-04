Magjia e Premier League, për 2 orë ndryshon kryesimi (VIDEO)

Ju sugjerojme

Deri në fillimin e pjesës së dytë të ndeshjes Liverpool-Chelsea, Manchester City ishte në krye të Premier League me 83 pikë. Por kur të kuqtë në “Anfield” nisën të shënojnë kundër londinezëve, Liverpool shkoi direkt në vend të parë me 85 pikë. Kjo ndodh në Premier League, për 2 orë qëndron në krye Manchester City, që fitoi në fushën e Cristal Palace, pastaj mori revansh Liverpool.

Pjesa e parë e supersfidës angeleze u nda në barazim, dhe Chelsea u duk se po organizohej shumë në mbrojtje. Mirëpo Sane dhe Salah arritën ta gjenin rrjeten me mjeshtëri. Gara për titull në Angli është nga më të bukurat. Kryesimi i tabelës ndryshon tashmë jo me javë, por me orë.



Manchester City duhet thënë se ka një ndeshje më pak, por e ka kalendarin më të vështirë në vijim. Do të përballet me Totenham dhe me Manchester United. Ndërsa Liverpool, në javët që kanë ngelur, më të vështirën kishte pikërisht përballjen e sotme me Chelsean, ku triumfoi. Po përveç 3 pikëve, duket se dhe reads, rigjetën talentin Salah, që sot shënoi një super gol, ndoshta nga më të bukurit e karrierës së tij.

