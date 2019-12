Makina i kripës përfundon në liqen (Video)

Një makinë kripe ka përfunduar në liqenin e Miçiganit teksa po shpërndante kripë në rrugë për të shkrirë akullin. Ngjarja ka ndodhur në Çhicago dhe e gjithë skema është kapur nga kamera e sigurisë, raporton CNN.

Kamioni, brenda të cilit kanë qenë dy punonjës, ishte dukë hedhur kripë në rrugë kur papritur është përplasur me një copë akulli dhe ka devijuar duke përfunduar në liqen.

Për fat të mirë të dy punonjësii kanë reaguar shumë shpejt duke dalë nga kabina.

Crazy video: Watch as Park district truck slides off into Lake Michigan. The two employees inside got out safely. ⁦@ABC7Chicago⁩ pic.twitter.com/tPVNL5R8jQ

— Craig Wall ABC 7 (@craigrwall) December 11, 2019