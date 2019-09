Video/ Makinat me xhama të zinj, gjobiten 97 drejtues në Tiranë

Ju sugjerojme

Policia e Tiranës bëri të ditur sot se ka gjobitur 97 drejtues mjetesh për shkak se i kanë makinat me xhama të zinj. Nuk dihet nëse ndër to janë edhe zyrtarët e lartë të cilët përdorin automjete luksoze me xhama të errët.



Njoftimi i policisë:

Nisur nga shqetësimet e shumta në adresë të Policisë së Shtetit në lidhje me mjetet me xhama të errësuar, të cilët shpesh herë janë jo vetëm objekt për lëvizje të rrezikshme në trafik, por edhe burim i shtuar për aksidente, rrugorët e kryeqytetit kanë ndjekur detyrat e përcaktuara në Planin Operacional “TISPOL shtator 2019” për xhamat e errësuar, miratuar nga Departamenti Për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Gjatë dy ditëve të fundit, janë evidentuar dhe proceduar administrativisht 97 drejtues mjetesh, për mjete me xhama të errësuar apo xhama të errët të fabrikuar, por të pahomologuar nga prodhuesi.

