Makron: Nuk do të mbyllim kufirin me Italinë, së bashku kundër koronavirusit

Presidenti francez Emanuel Makron tha të enjten më 27 shkurt se Franca nuk do të mbyllë kufirin me Italinë. Në takimin që pati me kryeministrin italian Xhuzepe Konte në samitin një ditor në Napoli, Makron theksoi se të dy vendet duhet të punojnë së bashku për t’u marrë me urgjencën që rezulton nga virusi Covid-19, shkruan Teletrader.

Konte shtoi gjithashtu se të dy vendet ranë dakord të punojnë krah për të siguruar një fushë të barabartë në bisedimet midis Bashkimit Europian dhe Mbretërisë së Bashkuar.









”Ky samit Itali-Francë përfaqëson një hap cilësor, veçanërisht në fushën ekonomike, deklaroi kryeministri italian, Giuseppe Conte në fund të samitit me presidentin francez Emmanuel Macron në Napoli.

Italia dhe Franca po punojnë ngushtë së bashku për t’u marrë me urgjencën prej virusit COVID-19, për të mbrojtur qytetarët e tyre dhe të gjithë qytetarët europianë, bënë të ditur autoritetet e dy vendeve.

”Të dy vendet mbështesin nevojën për një pozicion të përbashkët europian për të trajtuar sfidën globale”, shkruhej në draftin e deklaratës përfundimtare të samitit ndërqeveritar Itali-Francë’. “Jo! Nuk do t’i mbyllim kufijtë me Italinë’’, tha Makron për gazetarët.

Në fillim të kësaj jave, liderja e opozitës Franceze, Marine Le Pen tha që Franca duhet të mbyllte kufirin e saj me Italinë për shkak të rritjes së shpejtë të rasteve të koronavirusit.

