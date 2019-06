Malaj: Duhet zgjidhje, kanë nisur shenjat e para të konfliktit civil

Ju sugjerojme

Jemi në një situatë ku sa më shumë afron data e zgjedhjeve të 30 qershorit, aq më shumë shtohet konflikti politik, që duket se nuk është më vetëm i tillë pasi ka edhe nuancë civile. Si e gjykoni situatën aktuale dhe cila mund të jetë zgjidhja?

Kjo që po ndodh në ambientin politik shqiptar nuk është për herë të parë, por nga pamundësia e një zgjidhjeje, duket sikur është për herë të parë. E gjitha kjo krijon disa kosto, ekonomike, sociale dhe politike. Ajo që të trishton më së shumti, në pamundësinë e gjetjes së një zgjidhjeje, është fakti se shqiptarët ndryshe nga qytetarët e ndërgjegjësuar në vende të tjera që kërkojnë lirinë dhe demokracinë, kanë gjetur ndoshta rrugën më të lehtë për ta, por më të vështirë për vendin, që është braktisja e vendit. Zhgënjimi i tyre ka çuar në braktisjen e vendit. Një vend që humbet kapital social dhe human, është një dëm i madh shpirtërisht dhe ekonomikisht. Pyetja që shtrojmë është se nëse shkojmë në zgjedhjet e 30 Qershorit, situata më 1 Korrik do jetë më e mirë apo më e keqe? Nëse do shkohet në një acarim, patjetër që situata bëhet më e vështirë. Nëse ndodh kjo, kostot që do paguajnë shqiptarët nga kriza politike do jenë më të mëdha. Kosto të krizës së besimit, mungesë kredibiliteti në institucionet publike, mund të jenë numër më i madh i braktisjes se vendit, pasi vala e parë ishin ata që shpresonin më mirë në perendim, vala e dytë për ata që kishin një mirafirmim dhe shikojnë vendin si pamundësi, dhe vala e tretë ajo e biznesit që ka dhënë shenjat e para që në një ambient politik të mbingarkuar, përkeqësohet situata ekonomike. Kështu që, kjo eshte ajo që duhet t’i ndërgjegjësojë politikanët tanë për një zgjidhje. Gjithmonë ka një zgjidhje. Ne jemi te situata për një zgjidhje pasi kriza ka ndodhur.

Nëse arrihet një marrëveshje e “orëve të fundit”, a është e qendrueshme nëse nuk vijohet me reforma të thella?

Hapi i pare, se çfarë do ndodhë në zgjedhjet e pushtetit vendor, hapi i dytë në reformat në Kodin Zgjedhor për ta bërë procesin zgjedhor më pak politik. Dhe hapi i tretë, zgjerimi i hapësirave për një demokraci më të drejtpërdrejtë. Unë akoma i mbetem mendimit për të gjetur një zgjidhje jo thjesht në hatër të politikanëve, por për të mos e çuar vendin e tyre për një konflikt civil. Nuk e besoja 2 javë më parë tensionimin social. Duke parë se çfarë po ndodh në bashkitë e vendit, atëherë ky risk është rritur. Janë jo vetëm bashkitë e opozitës, por kam parë në deklarime të përfaqësuesve të PS-së që kërkojnë një mandat të dytë apo të tretë që shprehen se do i menaxhojnë vetë zgjedhjet. Kjo do të thotë që mund të krijohen konflikte civile të cilat vazhdojnë për një kohë të gjatë. Ne e dimë që një konflikt civil i nisur vazhdon gjatë.

Kohët e fundit kemi elemente të një konflikti edhe institucional, sa e rrezikon kjo situatën në vend?

Mungesa e institucioneve nuk mund të përligjet nga politikanët shqiptarë për mungesë të një zgjidhjeje. Përgjegjshmëria është e madhe. Këto institucione që mungojnë nuk i kompenson përgjegjshmëria ndaj vendit që orientohet drejt kompromisit për kapitale. Institucionet kushtetuese bëhen të domosdoshme kur palët krijojnë debate të ashpra. Në këtë lloj agresiviteti në këtë krizë mosbesimi, kam frikë se agresiviteti do të vazhdonte. Përgjegjshmëria kryesore duhet të bjerë mbi individë, ndërsa garancia të vijë nga institucionet. Mendoj se është momenti që të gjithë ata që kanë mundësi të bëhen pjesë e zgjidhjes, duhet të vënë sfidat e vendit mbi preferencat e tyre individuale. E them këtë për të gjithë ata që kanë një jetë të gjatë politike. E dinë shumë mirë se çfarë ka vuajtur vendi në tranzicionin e tij. Shqipëria ka pasur tranzicionin më të vështirë në gjithë vendet e Europës, e ka nisur me 200 dollarë për frymë dhe sa herë që mendohet një krijim bazueshmërie për të shkuar më lart, ne krijojmë kriza dhe riprodhojmë kriza, aq sa ne humbëm avantazhin që në procesin e integrimit ishim më përpara se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse nuk kishim konflikte fetare dhe etnike, si rrënjët e luftërave, dhe mentaliteti i përgjithshëm shqiptar është mendjehapur dhe e pranon bashkëpunimin me vendet kufitare dhe nuk bazohet tek e shkuara por për të shkuar më larg tek e ardhmja. Shqiptarët kanë kontribuar pozitivisht në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Janë mbështetësit më të medhenj në integrimin në NATO dhe në BE më shumë se maqedonasit dhe malazezët. Gjithë këtë sinergji pozitive të një kombi, shteti e ka për detyrë ta maksimizojë. Do të duhet që opozita të ketë një paketë, një propozim. Duke e propozuar ajo nevojën ligjore qoftë në Kushtetutën e partisë politike qoftë dhe Kodin Zgjedhor, që të konsiderohet e papranueshme nga pikëpamja ligjore, braktisja e parlamentit duke hedhur poshtë mandatet. E dyta, është se mazhoranca duhet të bëhet pjesë e zgjidhjes në një zgjidhje jo vetëm për të shtyrë zgjedhjet, ajo është vetëm një gjë. Shqiptarët janë të zhgënjyer. Duhet një përmirësim në Kodin Zgjedhor por edhe në Kushtetutë. Në të gjitha vendet janë kthyer forca të reja politike që e kanë prishur status quo-në dhe kanë mundur të reduktojnë keqkuptimet kushtetuese. Nëse kjo nuk krijohet, pasi sistemi është i mbyllur, ne asnjëherë nuk do kemi zgjidhje për problemet tona, por do ketë një zgjidhje për të mbijetuar për krizat e radhës.

A mendoni se kriza do të zgjidhet nga palët politike në vend, apo do të mbërrijë si presion nga faktori ndërkombëtar?

Duke qenë lektor i Integrimit Europian, e theksoj se nëse do të bëhesh vend i NATO-s, vend i BE-së, duhet të jemi vullnetarë të lëshimit të një pjese të sovranitetit. Kështu që qëndrimet kategorike që ndalimin ta zgjidhim vetë, nuk përputhen me atë sfidë që ka Shqipëria. Sidomos partnerët tanë, SHBA dhe BE-ja jo vetëm që duhet të na asistojë, por dhe të imponojnë, për reforma që rrisin demokracinë. Ne duhet ta ndajmë, duam të jemi shqiptarë krenarë në kalatë tona me flamur në dorë, apo duam të jemi pjesë integrale e Europës duke respektuar standardet e tyre.

A nuk është e gatshme shoqëria shqiptare edhe pas 29 vitesh “sistem demokratik” të marrë vetë në duar fatet e saj?

E para është shkalla e lartë e kapjes së shtetit, e influencës së shtetit deri te vendi i punës, te mbijetesa. E dyta, politika shqiptare është shumë më pak europiane se populli i saj. Më shumë gjejnë rehatinë e tyre se sa udhëheqin gjërat demokratizuese dhe sfiduese. Kur shikon vendet e tjera si Greqia, Italia, Maqedonia, Spanja etj., ishin shumë më të inspiruar njerëzit dhe nuk kishin një shoqëri civile të fjetur. Kur shikon se një komik fiton president i Ukrainës në një vend që është fuqi bërthamore, do të thotë që këto shoqëri e kërkojnë lirinë dhe nuk kërkojnë t’ua sjellin. Te ne ka një pozicion pasiv edhe për shkak të kulturës, pasi gjithmonë janë dashur të huajt të bëjnë presion se sa kemi iniciuar ne proceset. Ne kemi iniciuar konfliktet dhe krizat.

