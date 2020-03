Mali i Zi bllokon kufirin me Shqipërinë, mbetet hapur vetëm Hani i Hotit

Ju sugjerojme



Mali i Zi ka vendosur mbrëmjen e sotme që të bllokojë pikat kufitare me Shqipërinë, si masë paraprake kundër përhapjes së Covid 19. Me anë të një njoftimi për mediat njoftohet se pikat kufitare të Muriqanit dhe të Vermoshit do të jenë të bllokuara ndërkohë ajo e Hanit të Hotit do të vijojë punën normalisht.

Policia Kufitare njofton të gjithë qytetarët që duan të kalojnë në drejtim të Malit të Zi, se sipas njoftimit të palës malazeze, duke filluar nga ky moment (ora 21:00 e datës, 13.03.2020) deri në një urdhër të dytë, do të bllokohet lëvizja e shtetasve dhe mjeteve që duan të hyjnë apo të dalin nëpërmjet Pikave të Kalimit Kufitar në Muriqan dhe Vermosh, për arsye të COVID-19.

Kurse në PKK Hani i Hotit do të vazhdojë lëvizja, si në hyrje dhe në dalje, si për shtetasit edhe për mjetet.

Policia Kufitare kërkon mirëkuptimin e qytetarëve që të anullojnë lëvizjet e planifikuara dhe ata që ndodhen duke lëvizur në drejtim të këtyre pikave të kthehen mbrapa, pasi nuk do lejohen të kalojnë.

