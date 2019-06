Maliqi: Lë mandatin e deputetit nëse do ketë zgjedhje më 30 qershor

Ju sugjerojme

Deputeti Lefter Maliqi ka bërë një deklaratë të fortë në Open, i “ngacmuar” edhe nga Alfred Peza, i cili e pyeti nëse i qendron deklaratës së tij të mëhershme për të lënë mandatin, nëse mbahen zgjedhjet e 30 qershorit.

Maliqi pohoi se nëse zgjedhjet e 30 qershorit mbahen, ai është i gatshëm të lërë mandatin, por që sipas tij ato që do mbahen në 30 qershor nuk quhen zgjedhje pasi do të kundërshtohen e dhe nga vetë Amerika dhe do krijohen probleme të tjera./TCH

Etiketa: le mandatin