Manchester City jashtë Championsit, dënimi i tmerrshëm nga UEFA

Lajmi i fundit ka tronditur Manchester City-n. UEFA ka dënuar kampionët e Anglisë me dy vite përjashtim nga Champions League. “Qytetarët” janë denuar dhe me 30 milionë euro gjobë nga institucioni më i madh në Europë.

Një vendim i tillë përflitej prej kohësh në korridoret e kampionëve, por tani ka ardhur vendimi i formës së prerë që bën që kampionët e Anglisë të mbeten jashtë Europës për sezonin 2020-21 dhe 2021-22.

Gjoba prej 30 milionë eurosh është një tjetër masë shumë e madhe për klubin anglez. Vendimi u mor për shkak të shkeljeve në rregullat e licencimit dhe lëvizjes së lojtarëve në mënyrë të parregullt në vitet 2012-16.

Një vendim i tillë mund të ulë shumë nivelin e klubit dhe City mund të përballet me një eksod lojtarësh. Trajneri Pep Guardiola pritet t’i japë fund aventurës me “Qytetarët” në fundin e këtij edicioni futbollistik.

BREAKING: @ManCity banned from Champions League for two seasons by UEFA and fined 30 million euros #MCFC

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 14, 2020