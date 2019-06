Manchester United kryen blerjen e parë me urdhrin e Solskjaer

Daniel James është zyrtarisht lojtar i Manchester United, që vjen nga Swansea City, duke u bërë nënshkrimi i parë i epokës së Ole Gunnar Solskjaer në “Old Trafford”.

Në një deklaratë në faqen e tyre, “Djajtë e kuq” konfirmuan lajmin duke thënë: “Manchester United njofton me kënaqësi se ka rënë dakord, në parim, me të dy Swansea City dhe Daniel James për transferimin e tij në klub.

Daniel ka përfunduar me sukses vizitat mjekësore në Aon Training Complex.

Detaje të mëtejshme do të komunikohen sapo të hapet dritarja ndërkombëtare e transferimit javën e ardhshme”.

We’re delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.

Further details will be revealed in due course.

— Manchester United (@ManUtd) June 7, 2019