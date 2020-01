Manjani: Meta më bëri ministër, po kjo s’ma heq të drejtën e fjalës

Ju sugjerojme

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, ka replikuar me Presidentin Ilir Meta, duke thënë se e bëri ministër, por nuk ja heq dot të drejtën e fjalës. Meta hodhi akuza ndaj Manjanit mbrëmjen e djeshme në emisionin “Tempora”, sot ish-ministri i ka dhënë 3 përgjigje.

Reagimi i Ylli Manjanit:









Një një reagim të Tij, mbrëmë në Temporën e Sonila Meços, Presidenti i Republikës disi nervoz tha disa çudira në drejtimin tim.

Natyrisht nuk kam ndërmend të ushqej lajmet me reagime të detajuara, por nuk mund të mos sqaroj disa tymçe të panevojshme që zoti President hodhi në ajër.

Së pari, Ai hodhi idenë që “ai djali (dmth unë) të mos përdoret për të goditur figurën e Presidentit”.

Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Ende më vjen të qesh, ashtu siç edhe ndjehem i keqardhur që Presidenti të besojë dhe të artikulojë gjëra të tilla!

Po të përdoresha, ashtu siç thotë Presidenti, do kisha qenë pak më i efektshëm me karrierën time dhe shumë më rezultativ në “goditjen e figurës së Presidentit”.

Se kush po më përdor mua për të sulmuar atë, një dreq e di! Do kisha patur dëshirë ta dija që ti faturoj shërbimin të paktën…

Nejse, fundja le të mendojë si të dojë, por për sa thashë tek ajo intervistë dhe kam thënë edhe më parë për rolin e Presidentit, i qëndroj me besnikëri dhe i argumentoj me fakte të njohura publikisht.

Së dyti, për atë që “më bëri ministër”. Nuk e kam ndaluar për asnjë çast së shprehuri mirnjohjen për këtë gjë. Asnjëherë e anë asnjë rrethanë.

Nga ana tjetër kurrë në jetën time nuk i kam kërkuar askujt të më bëjë ministër apo deputet. Politikën e kam parë dhe e shoh si kontribut qytetar dhe jo si agjensi punësimi.

Pa dashur të hyj në detajet e emërimit tim si ministër e as të shkarkimit tim, sepse siç thashë nuk dua të ushqej lajmet, u ftova për të ushtruar atë detyrë me objektiva konkrete dhe e dorëzova me objektiva të realizuara.

Këtë gjë zoti President e di shumë mirë!

Nëse Ai mendon se po të kesh qenë ministër nuk u dashka menduar e folur më, atëherë qenka dakort me paketën anti-shpifje të Ramës. Personalisht nuk cuditem as për këtë…

Lirinë për të menduar e shprehur mendimin ma jep Konventa e të Drejtave të Njeriut dhe Kushtetuta, të cilën Presidenti mendon se po e mbron. Nëse vërtetë e mbron, nuk duhet ta ketë këtë tezë në kokë se pastaj është vërtetë kontradiktor.

Së treti, për qendrimin tim “kontradiktor” mbi djegien e mandateve.

Presidenti, ashtu si Kryetarja e LSI mendojnë se unë njëherë paskam qenë për djegien e mandateve pastaj jo. Çudi e madhe!!!

Në thelb çështja është kot, sepse unë as kisha mandat për të djegur e as mandat për të marrë. Ata e dinë mirë se nuk isha në asnjë listë deputetësh.

Por për konsuencë të fakteve publike, kurrë nuk jam shprehur, sepse nuk e kam menduar këtë gjë, që opozita ka bërë gabim. Përkundrazi edhe sot them u bë mirë që u dogjën, sepse kështu kuptoi i madh e i vogël se nga kush qeverisemi.

Sqarimi që u mundua të bënte pas ndërhyrjes sime në studio ishte më djallosës dhe jo llogjik.

Sipas Tij, kush mbron tezën e djegies së mandateve nuk mund të kërkoka tryezë dialogu te Presidenti!!!

Po Presidenti për këtë rast duhet kur opozita është në rrugë, se kur është në Parlament e bën vetë dialogun.

Këto janë fakte dhe jo llafe, e as supozime!

Së fundi, mbi sugjerimin e Presidentit se “e paskam ndritur me Ambasadorët”.

Siç e kam stërthënë atë që mendoj, Shqipëria nuk është Republikë Ambasadorësh. Ambasadorët kanë punën e tyre, dhe siç e di dhe Presidenti në zyrën e Ministrit të Drejtësisë janë pritur e përcjellë me respekt dhe pa asnjë ulje koke.

Përkundrazi, atyre u është prezantuar mendimi i ministrit i qartë, i drejtpërdrejtë dhe në gjuhë të pastër.

Por asnjëherë nuk u sulmuan as publikisht e as konfidencialisht nga ana ime. Përkundrazi deri në ditët e fundit të mandatit të tyre, me ata kam patur marrëdhënie korrekte dhe njerëzore.

Ndaj nuk kam se si ti sugjeroj Presidentit të përplaset publikisht me ta.

E përsëris, e keqja e këti vendi është në qeveri dhe jo tek ambasadat. Këtë gjë e kam besuar dhe artikuluar edhe kur kam shërbyer si ministër në ato 15 muaj.

Po nuk pranuam këtë, pra që e keqja është gjithnjë në qeveri, vetëm e mbrojmë qeverinë!

Me në fund fare, është krejt normale që Presidenti të mos mendojë seç mendoj unë, por nuk është normale që për të shmangur vemendjen nga thelbi i krizës së Tij presidenciale të merret me mua.

Jo për gjë po nuk ngjan mirë…

Etiketa: Ilir Meta