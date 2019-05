Maqedonia e Veriut/ Pendarovski: Do jem presidenti i të gjithëve

Ju sugjerojme

Sot u mbajtën zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, ku qytetarët zgjodhën kryetarin e shtetit, në mes Gordana Siljanovska-Davkova dhe Stevo Pendarovskit.

Pendarovski bëri dhe daljen e parë si President i vendit (jo-zyrtarisht i konfirmuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve) dhe pse me shumicën e votave të marra ndaj rivales Siljanovska, falenderoi të gjithë ata që e votuan, po ashtu edhe në gjuhën shqipe falenderoi të gjithë shqiptarët që e votuan.

“Populli im, faleminderit! Ju faleminderit të gjithë maqedonasve, shqiptarëve, serbëve, boshnjakëve, turqve dhe të tjerë që në zgjedhje të drejta dhe demokratike vendosët që bashkë të shkojmë përpara. Kjo sot ishte një fitore e shumicës së qytetarëve të cilët pa dallim bashkësisë etnike dhe politike u bashkua dhe thamë bashkë përpara dhe asnjëherë më regjim. Sot fituan qytetarët, dua të deklaroj se do t’u shërbej me përkushtim të gjithëve”- deklaroi Pendarovski.

Këto kanë qenë zgjedhjet më demokratike që ka zhvilluar ndonjëherë Maqedonia dhe së bashku do të shkojmë përpara dhe kurrë më regjim- theksoi ai. Ai tha se do të jetë presidenti i të gjithëve dhe se do të jetë faktor i zgjidhjes së problemeve dhe jo i bllokimeve.

Do të garantoj një të ardhme të barabartë për të gjithë. Këto zgjedhje dhanë edhe një here mesazhin se vetëm së bashku mund të ecim përpara si dhe nuk la pa falenderuar rivalët e tij, Siljanovska dhe Reka.

Maqedonia e Veriut