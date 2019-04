Marjana Kondi tregon shumën e marrë në ‘2 gisht mjaltë’

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur Marjana Kondi ka komentuar së fundmi pagën e marrë për rolin e saj në filmin “2 Gisht Mjaltë”. E ftuar së fundmi në emisionin “Trokit”, Marjana komentoi edhe deklaratën saj të bërë më parë në emisionin “Xing me Ermalin”, se ishte paguar 50 euro, duke thënë se ishte një shaka nga ana e saj. “Pagesa ime? Unë mora vetëm 10 euro, jam shumë e kënaqur”– u shpreh Marjana duke qeshur.

Pyetjes nëse do të ishte e gatshme të merrte pjesë në filmin e dytë, nëse do të ketë një të tillë “2 Gisht Mjaltë”, aktorja u përgjigj sërish me humor: “Po, do ta bëja filmin e dytë. Do ta bëja vetëm me 1 euro, si ajo, Shqipëria 1 euro”.

