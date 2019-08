Mark Simoni dhe esetë rreth librave

Ju sugjerojme

Kënga që ke brenda vetes

Ese rreth librit “Duke iu vërshellyer yjeve” të poetit Abdi Përgjegja, botim i Shtëpisë Botuese MUZGU

Nëse poezitë e këtij libri do të paraqiteshin grafikisht, patjetër që ne do të kishim përpara një reliev të harlisur. Me fushëtime të gjëra dashurish, katarakte të thepisura që zhurmojnë shqetësimet e poetit, kodrina të buta ndjenjash, rrugë plot drita të mbushura me këngën e tij të shpirtit, përrenj të rrëmbyshëm që rendin turravrap drejt ujrash pikëllimi dhe nostalgjie, shtigje të largëta ku ecën poeti për të mbërritur tek malli që e tundon pa masë, pyllnaja me hije shqetësimesh. Pastaj stinë plot ngjyra figurash, yje mendimesh që llamburisin mbi to.

Abdi Përgjegja ka futur në këtë libër jetën e vet në poetikë, ashtu si udhëtari që mbyll në valixhe gjërat e tij më të çmuara dhe niset për një rrugë të gjatë. Një estet i famshëm thotë se poeti nuk është gjë tjetër veçse kënga e tij e brendshme, melodia që u fal të tjerëve, tingulli që buis në çdo çast mrekullitë e krijuesit. Abdi Përgjegja është si teli i kitarrës, që është aty pikërisht për të lëshuar tingullin e tij.

Në memorjen historike të Abdi Përgjegjës pushojnë krijuesit e mëdhenj. Panteoni i tyre është aty. Përgjegja e ka letërsinë e tyre pjesë të ndërgjegjes së krijimit, dhe përulet me nderim para korifenjëve, që nga Migjeni i madh, (bashkëqytetari i tij tronditës).

Mbi liqenin poetik të krijimeve të sotme, dallon vela e varkës së Abdi Përgjegjes. Ajo është tjetër llojit, me ngjyrën e vet, e veçantë dhe ndryshe të tjerave. Poeti ynë u jep rremave në mënyrë krejt origjinale, ngadalë, bukur, i sigurtë, i matur, pa bërë gjasme, pa u sugjestionuar nga ojnat lojnacake të krijuesve që bëjnë ca të tjerë, të cilët kërkojnë të bien në sy patjetër.

Poezia e Abdi Përgjegjës nuk është uniforme, monotone dhe e varur në një stil të vetëm. Poeti eksperimenton, futet në aventurën e vargëzimit, përdor teknika të shumta alternative, herë herë krijon në mënyrë ekstarvagante, duke na dhënë ne në dorë një libër vërtetë interesant nga përcepsioni, ndrysh për nga konceptualiteti, të këndshëm për nga ndjesitë, të begatë për nga figurat dhe stilet.

Fantazia dhe mendja e këtij poeti vallon ngado, që nga koshienca e brendëshme e deri tek abitati ku është rritur, që nga pjesa më substanciale që ka brenda vetes e deri tek areali i botës së madhe që e rrethon. Tërë këtë materje frymëzimi Përgjegja e administron për mrekulli, duke na e dhënë ne në një letërsi të këndshme, në një art të kuruar bukur, që patjetër duhet përshëndetur me dashamirësinë më të madhe.

Lundërtari me Itakën brenda vetes

Ese për librin e poetit Artjonil Petraj “Kënga e heshtur e detit”

Sapo nis leximin e librit të Artjonil Petrajt, menjëherë e ndjen se autori është kalorës i brengave, dhimbjeve dhe mallit të fortë. Që, mbasi i jeton vetë me gjithë dimensionin e tyre, u jep pastaj krijimeve të tij atë hijeshi artistike dhe nur të bukur, me krejt sharmin e dashurisë si rrallë kush.

Poezitë e distancës, udhës së pafund, mallit të largët, dhimbjes së mungesës, këngës së pakënduar, lëngimeve të gjata, e përshkojnë tej e mbanë ndërgjegjen artistike të këtij libri, korpusin e madh të tij.

Nga kafazi i kraharorit të poetit duket se për çdo çast niset të fluturojë një pëllumb poste, që dërgon larg “letrat” për njerëzit e tij të dashur, për të cilët ndjen mall e brengë, dhimbje e dashuri, miklim dhe tundim njëkohësisht.

“Varka” e tij e udhës e ka përherë një sperancë të hedhur në brigjet e Vlorës, vendi nga ku nisen e kthehen sa herë, edhe dhimbja e tij e madhe dhe dashuria e tij e brishtë. Eshtë bash ai vend ku ndjenjat e tij kanë nevojë të mbështesin kokën e lodhur e të pushojnë pak. Dhe është pikërisht deti, abitati ku ai ndjehet më i sigurtë se askund tjetër. Petraj, si një lundërtar i sprovuar, si një Odise arketipal, (që ka brenda vetes Itakën e tij, të afërt e të largët njëkohësisht), nuk ndalet kurr në udhën e tij drejt Vlorës, këtij bregu të fatit dhe të dhimbjes së tij, këtij moli dashurie.

Artjonil Petraj ka një zhuritje dhe zjarrmi për vendin e tij, që i kthehet në një prush poetik, dhe që ia mban përherë të ndezur flakën brenda vetëdijes dhe ndërgjegjes poetike. Ky poet është melankolik i dashurive, Artjonil Petraj na ngjanë shumë me një tel kitare që bie tavernave, na fanepset si një serenatë e kaherëshme që bredh rrugicave me kalldrëm, na përfytyrohet si një rrugëtar i vetmuar nate që endet s’dihet se ku. Poezitë e tij janë tej e mbanë me këtë lloj dashurie delikate dhe tunduese, mbushur me nostalgji e lëndime, plot frymëzim e art. Herë i brishtë e i përmallur, (ku ndjehet si një melodi butësia e shpirtit të tij) dhe herë të tjera poet i aventurës e çakërqejf, që dehet e lumturohet pikërisht nga dashuritë e forta.

Zëri i revoltës së A. Petrajt mbush jo rrallë kupën e qiellit, ndërsa klithja e tij trand e sukullon botën e mbrapshtë. Ai është edhe gishti që rri mbi plagët e shoqërisë, edhe gishti i akuzës që ngrihet si një gjyq hyjnor. Ky poet e ndjen Atdheun si një dhimbje krenare. Ai është sa zemërthyer dhe plot pezm prej derteve e halleve që i kanë rënë vendit të tij, aq dhe ngulmues që ta shohë atdheun më të mirë e më të bukur.

Tërë këtë hapësirë që na shpërfaqet para syve nga libri i Petrajt, na pasurohet dhe me një arqipelag ishujsh të vegjël plot tema të ndryshme, gjithë ngjyra e harlisje interesante. Këto tema e sajdisin lexuesin, e thërrasin brenda poezive, e përkëdhelin dhe e tundojnë me art, e gazmojnë me subjekte interesante e të veçanta. Kur del në bregun tjetër të librit, (dhe mbyll kapakun e fundit të tij) ndjehesh mirë, mbushur me botën poetike që na ka dhuruar ky poet i talentuar.

