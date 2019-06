Marksizmi; A u keqkuptua?!

Ju sugjerojme

Moskuptimi sa duhet i teorisë së Marksit dhe qëndrimet dogmatike me referencë marksiste i japin kuptim shprehjes së Marksit se “unë vetë nuk jam marksist”

Në një letër për Eduard Bernstein, Engels shkruante se “Nëse një gjë është e sigurt, është se unë vetë nuk jam marksist”, të njëjtën gjë e përsëriste dhe vetë Marksi … Përse një qëndrim i tillë në dukje mjaft i çuditshëm?

Natyrisht, në vitin 1882 në letrën për Berstein-it, Engelsi citonte një shprehje të Marksit drejtuar Paul Lafarge, dhëndrit të tij, në të cilën shprehej: “Nëse një gjë është e sigurt, është se unë vetë nuk jam marksist”. Engelsi nuk e thoshte këtë për t’u diferencuar nga Marksi apo doktrina e tij, por për faktin se që në atë kohë “marksizmi” u interpretua, u gjykua dhe u zhvillua në rrugë të ndryshme nga ideatorët e tij, Marksi dhe Engelsi.

“Marksizmi” bën pjesë në ato pak doktrina politike, ekonomike e sociale që kanë pasur e vazhdojnë të kenë influenca kolosale në historinë e njerëzimit. Marksit, Engelsit dhe “marksizmit” të tyre i janë atribuuar vlerësime e komente ekstreme, nga ato më negativet: përgjegjës të krimeve të komunizmit, diktaturave të proletariatit, varfërisë e krizave ekonomike, masakrave të ndryshme në emër të vendosjes së socializmit, pasojave katastrofike të luftës së klasave etj., deri tek ato më pozitivet e glorifikueset: shpëtimtare e njerëzimit, profeci e mirëqenies, zhdukëse e shfrytëzimit, krijuese e barazisë së vërtetë sociale, forma më e lartë e demokracisë etj.

Në thelbin e saj, “marksizmi”, si në rastin e “Manifestit të Partisë Komuniste” ashtu dhe “Kapitalit”, kishte mjaft konkluzione e analiza që parë me syrin e kohës kur u shkruan, por edhe me sytë e gati 170-180 viteve më vonë, janë ndryshe nga konceptimi shpesh “bardh e zi” që ne kemi për marksizmin.

Sipas Marksit, borgjezia është një klasë novatore dhe sjellëse e progresit, është aktori kryesor i zhvillimit dhe lirisë, kapitalizmi është rendi ekonomiko-shoqëror më i mirë në raport me të gjitha sistemet e tjera të njohura deri në atë kohë, kapitalizmi do t’i zhvillojë pa fund tregjet deri sa ato të bëhen globale dhe të përfshijnë të gjithë botën, kapitalizmi dhe kapitali përfaqësojnë mundësinë më të madhe për daljen nga varfëria etj.

Marksi është një nga filozofët apo sociologët e parë që evidentoi fenomenin e globalizimit drejt të cilit po shkonte bota. Por Marksi dhe Engelsi vlerësonin se pasi të bëhej global, kapitalizmi do të prodhonte një krizë finale dhe do të shembej për t’i lënë vendin një rendi shoqëror më të avancuar, fillimisht socializmit si fazë tranzitore dhe pastaj komunizmit si qëllim final i shoqërisë së mirëqenies absolute.

Si aksion politik kryesor mendohej realizimi i një revolucioni proletar global i punëtorëve të bashkuar e organizuar. Mbivlera e krijuar nga punëtorët nuk do të përvetësohej më nga pronarët e kapitalit, por do të shpërndahej te proletarët pronarë të mjeteve të prodhimit.

Marksi nënvizonte se nuk mund të kishte socializëm në një vend të vetëm, aq më pak në vende të prapambetura si Rusia cariste. Socializmi do të vinte në mënyrë organike si domosdoshmëri historike duke filluar nga vendet më të zhvilluara të kohës si Britania e Madhe, Franca, Gjermania etj. Edhe konceptet e tij mbi “diktaturën e proletariatit” nuk kishin asgjë të përbashkët me regjimet totalitare të tipit stalinist sovjetik. Për këtë mjafton të lexosh reflektimet e Marksit për “Komunën e Parisit”. Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, kur Marksi dhe Engelsi ishin akoma gjallë, “marksizmi”, përveçse një përhapje të madhe, njohu dhe një seri interpretimesh nga ata që njiheshin si “dishepujt”, që vetë Marksi dhe Engelsi i konsideronin si “interpretime të gabuara”.

Debatet dhe shqetësimet e Marksit dhe Engelsit filluan me analizat dhe qëndrimet e dy nga adeptët më të afërt të tyre, me socialistët francezë Paul Lafargue dhe Jules Guesde, ndaj të cilëve shprehnin vazhdimisht rezerva se “kishin devijuar nga tezat dhe analizat shkencore mbi socializmin dhe komunizmin duke e kthyer marksizmin në propagandë partiake e interpretime militante krejt të cekëta nga këndvështrimi historik e shkencor”; debatet me tezat dhe qëndrimet e partisë social-demokrate gjermane, veçanërisht me dy nga figurat kryesore të saj, Wilhelm Liebknecht dhe August Bebel, të cilët rivendikoheshin si marksistë, por në fakt, mjaft nga tezat dhe politikat e tyre kritikoheshin publikisht nga Marksi dhe Engelsi, sidomos në “Kritikën e programit Gotha”, në lidhje me rrugët dhe metodat drejt socializmit dhe komunizmit.

Marksi dhe Engelsi nuk ishin për qasjen e dhunshme revolucionare diktatoriale të tipit leninist e stalinist.

E njëjta situatë ka vazhduar edhe më vonë. Shumë personalitete të së majtës socialdemokrate, socialiste, anarkiste, staliniste e komuniste, kanë veshur fanellën “marksiste” me teza e qëndrime larg “marksizmit shkencor e filozofik”. Sot përmendet shpesh shprehja se “marksizmi është shumë i përdorur, por pak i njohur, lexuar dhe kuptuar”. Interpretimet e Leninit, Stalinit, Mao Ce Dunit, Che Guevara-s, Titos, Enver Hoxhës, Ho Shi Min-it etj., janë plot doza nacionalizmi, etatizmi, dhune, luftë klasash, diktaturë proletariati etj., duke qenë larg versionit real filozofik të Marksit dhe Engelsit.

Që në kohën tyre, Marksi dhe Engelsi u përballën me autorë e politikanë që pretendonin se marksizmi ishte një “ekonomizëm pa filozofi”, se “bota po ndiqte një rrugë të kushtëzuar tërësisht nga ekonomia”, se “nga mendimi i Marksit duhej hequr koncepti i dialektikës dhe revolucionit global”, se “kapitali duhej të lexohej vetëm si analizë ekonomike duke i hequr çdo referencë dialektike” etj. Stalinizmi dhe të gjitha derivatet e tij, megjithëse vepronte në emër të marksizmit, rezultoi sistemi më antiproletariat se kapitalizmi apo socialdemokracia.

Duhet theksuar se këndvështrimi i Marksit dhe fokusi i analizave e konkluzioneve të tij është specifik dhe shumë i ndryshëm në raport me konceptet klasike në sferën filozofike, historike dhe ekonomike, gjë që jo vetëm e bën të vështirë kuptimin e plotë të thelbit të “marksizmit”, por që në një farë mënyre dhe justifikon “interpretimet marksiste jashtë kontekstit dhe mendimit të vetë Marksit”.

Shumë studiues të sotëm bien dakord se “filozofia e Hegelit, e interpretuar në një këndvështrim materialist nga Marksi, është e njohur minimalisht e pak e kuptuar në thelbin e saj”. Devijimi i parë i “marksizmit” dhe “marksistëve” nga Marksi fillonte me kuptimin dhe interpretimin e dialektikës si idealizëm. Kur flitej për dialektikën e natyrës mendohej dhe flitej njësoj sikur të flitej për një shpjegim fetar të saj. Për të kuptuar qartë dhe drejt Marksin dhe librat e tij është e domosdoshme të studiohet paraprakisht filozofia e Hegelit dhe thelbi i debatit të Marksit me Hegelin.

Lidhja ndërmjet mendimit revolucionar të Marksit dhe filozofisë së Hegelit është një nga subjektet shumë të debatuara në historinë moderne të ideve. Marksi e pranonte vazhdimisht borxhin e tij intelektual kundrejt filozofit të famshëm që dominoi mendimin filozofik dhe politik gjerman në gjysmën e parë të shekullit XIX, nga i cili mori jo vetëm konceptin e dialektikës, por dhe vlerësimin e historisë si një proces të ndarë në etapa apo faza evolutive, si një proces i vetërealizimit të ideve, qëllimi final i së cilës është liria e plotë njerëzore.

Lidhja intelektuale ndërmjet Marksit dhe Hegelit duhet vlerësuar në një kontekst të gjerë të zhvillimeve filozofike të mendimtarëve dhe filozofëve gjermanë të fundit të shekullit XVIII dhe fillimit të shekullit XIX, të lidhura ngushtë me modernizimin e vrullshëm të Europës, ndikimin e racionalizmit dhe lëvizjeve revolucionare franceze.

Në këtë periudhë, Gjermania ishte akoma mbrapa në raport me zhvillimin industrial e ekonomik të Anglisë dhe shpejtësisë së ndryshimeve politike në Francë, por ishte më e avancuar në sferën e mendimit filozofik duke u bërë qendra e mendimit filozofik europian dhe botëror.

Hegeli e ndërtonte historinë në katër etapa kryesore: liria njerëzore në kushtet e gjendjes natyrore të tyre, liria publike sipas shembullit të Republikës Romake, liria individuale e frymëzuar nga reforma protestante dhe liria civile në kuadrin e shteteve dhe demokracive moderne.

Falë këtij koncepti hegelian të historisë, por dhe konceptit të Kantit “mbi procesin natyror të zhvillimit që aktualizon realitetin” (sipas ligjit të progresit, të diktuar nga natyra për të realizuar objektivat e saj, reagon historia njerëzore duke kaluar nga stadi i nivelit inferior të animalitetit drejt nivelit superior të humanitetit), Marksi ndërtoi teorinë e tij të dialektikës njerëzore dhe rendeve ekonomiko-shoqërore, etapa e fundit humanizuese e të cilave do të ishte “komunizmi”.

Por, në thelbin e tyre, veprat e Marksit dhe Engelsit tentojnë t’u japin përgjigje preokupimeve dhe debateve kryesore të kohës së tyre në të gjitha specifikat e saj.

Pavarësisht analizës brilante që Marksi i bëri sistemit kapitalist dhe mekanizmave kryesorë të tij, përfundimet dhe konkluzionet e tij mbi kapitalizmin, kapitalin, mbivlerën, shfrytëzimin, krizat, rolin e proletariatit dhe borgjezisë etj., nuk mund të jenë një përgjigje absolute dhe e vlefshme për të gjitha kohërat, aq më tepër për vetë zhvillimet dhe transformimet që ka njohur shoqëria në përgjithësi dhe kapitalizmi si sistem në veçanti në 10-15 dekadat e fundit.

Moskuptimi sa duhet i teorisë së Marksit dhe qëndrimet dogmatike me referencë marksiste i japin kuptim shprehjes së Marksit se “unë vetë nuk jam marksist”.

Devijimet kryesore të të ashtuquajturve “marksistë” në raport me idetë dhe mendimin e vërtetë e origjinal të Marksit u shfaqën më shumë gjatë shekullit XX në sferën politike. Bashkimi artificial i marksizmit me totalitarizmin, me diktaturën e proletariatit, me luftën dhe terrorin klasor, me gukalët dhe kampet e internimit, me partinë unike dhe kultin e personalitetit të liderëve komunistë, me zhdukjen e tregut në emër të planifikimit të centralizuar, me zhdukjen e lirisë së shtypit dhe shprehjes, me bolshevizmin etj., ka qenë në fakt një devijim i madh nga “marksizmi” duke shërbyer si strehë ideologjike dhe mburojë politike për leninistët, stalinistët, diktatorët komunistë, antikapitalistët, nomenklaturën politike, anarkistët e të gjitha llojeve, totalitaristët, nacionalistët, revanshistët e majtë etj.

Mendimi i Marksit duhet parë më shumë si një filozofi kritike sesa si një dogmatizëm ideologjik e politik. “Socializmi shkencor” i Marksit është i kundërt me “integrizmin pozitivist” të tipit leninist apo stalinist, megjithëse duhet pranuar se shumë nga qëndrimet, veprimet apo politikat e ndjekura nga leninistët dhe stalinistët e kanë një referencë konkrete në teorinë dhe doktrinën “marksiste”, pavarësisht “interpretimeve moderne” që u është bërë atyre.

Në emër të modelit marksist u ndërtuan shumë versione nga më ekstremet sipas modeleve leninisto-staliniste. Në lidhje me këtë dua të përmend një shprehje të shkrimtarit Alexandër Solzhenicin, i cili deklaron se “marksizmin e kanë degjeneruar aq keq sa tashmë e kanë kthyer në një objekt talljeje dhe urrejtje për njerëzit e thjeshtë”.

Ndërsa filozofi francez Raymond Aron, në kujtimet e tij shkruan se “A mund të arrijmë në përfundimin se socializmi sovjetik është rrjedhim logjik i mendimit marksist? Natyrisht që jo, janë shumë pak gjëra të përbashkëta me Marksin në origjinal”.

Lenini e citonte Marksin për të justifikuar regjimin sovjetik të identifikuar në “diktaturën e proletariatit”, ndërkohë që Marksi nënkuptonte me këtë shprehje “hegjemoninë politike të proletariatit” që do të vinte si efekt i zgjedhjeve të lira e të përgjithshme elektorale.

“Manifesti i Partisë Komuniste” konsiderohet si zanafilla apo dokumenti bazë “marksist” që justifikon diktaturat e regjimeve politike të quajtura socialiste apo komuniste. Mendoni se këtu filloi e keqja e regjimeve totalitare dhe diktaturës së proletariatit? A është më i rrezikshëm apo i harruar në sirtarët e historisë “Manifesti”?

Në thelbin e tij, “Manifesti i Partisë Komuniste” ishte një lloj eseje politiko-filozofike e përgatitur nga Marksi në bashkëpunim me Engelsin, e kërkuar në atë kohë nga “Lidhja Komuniste”, një organizatë ndërkombëtare, ndoshta e para që e konsideronte veten si “marksiste”. Në kohën kur u botua “Manifesti”, në vitin 1848, nuk ekzistonin partitë komuniste, madje nuk ekzistonte as vetë termi “parti”.

Për këtë arsye, në ribotimin e këtij dokumenti, titulli u ndryshua duke u quajtur thjesht “Manifesti komunist”. Umberto Eco e ka cilësuar “Manifestin” si “një kryevepër të elokuencës politike”, elokuencë që mikloi shumë njerëz komunistë edhe jokomunistë.

Në shumë raste, “Manifesti”, ose “thirrja për revolucionin botëror”, është konsideruar si një nga librat me tirazh nga më masivët në botë, i krahasueshëm me Biblën, si religjioni i shekullit XX, siç e cilësonin atë grupet intelektuale marksiste europiane në vitet 1960. Sidomos mbas ngjarjeve të Komunës së Parisit në vitin 1871, “Manifesti” u përkthye dhe u botua pothuajse në të gjitha gjuhët europiane. Revolucioni bolshevik i vitit 1917 kontribuoi që ai të shpërndahej në të gjithë botën. Konsiderohet “si i vetmi tekst marksist polemizues, që është lexuar me vëmendje nga marksistët dhe antimarksistët”.

Në çdo provim që ne jepnim në shkollë, “Manifesti i Partisë Komuniste” ishte një nga veprat bazë të marksizëm-leninizmit, që duhej lexuar e mësuar sa më mirë, ishte një lloj “certifikate” për t’u vlerësuar me nota të larta, ndërsa për militantët dhe “kuadrot e Partisë” që ndiqnin “Shkollën e Partisë” apo anëtarët e Partisë që bënin kurse të ndryshme, “Manifesti” përbënte “Biblën” e zanafillës së teorisë revolucionare marksiste-leniniste.

Brutaliteti dhe dështimet e regjimeve komuniste të pretenduara si “marksiste”, ka bërë që një pjesë e madhe e socialistëve marksistë, të justifikohen duke thënë se “profeti mjekrosh nuk kishte për qëllim të transformonte botën dhe aq më pak ta shkatërronte atë”, se “ideologjia marksiste e vetme nuk mund të shpjegojë evenimentet historike të degradimit diktatorial e gjakatar të regjimeve komuniste”, se “idealet komuniste të Marksit të shprehura në “Manifest”, ishin sublime dhe njerëzore”.

Shekulli XIX shënoi lindjen zyrtare të “klasës punëtore”, një klasë që po lindte në gjirin e një popullsie të përbërë pothuajse tërësisht nga fshatarë dhe artizanë. Sipas këndvështrimit marksist, industria moderne çoi në shndërrimin e atelieve artizanale patriarkale në fabrika të kapitalizmit industrial. Masat e mëdha të punëtorëve të këtyre fabrikave “u organizuan ushtarakisht”.

Të konsideruar si ushtarë të thjeshtë të industrisë kapitaliste, punëtorët u vendosën nën mbikëqyrjen dhe urdhrat e hierarkisë kapitaliste e përbërë nga nënoficerë dhe oficerë të rangut të lartë. Punëtorët nuk u bënë vetëm skllevër të klasës borgjeze, por çdo ditë e çdo orë u shndërruan dhe në skllevër të makinave e mënyrave kapitaliste të prodhimit.

Në vitet kur Marksi dhe Engelsi redaktuan “Manifestin”, lëvizjet komuniste në shumë vende të Europës filluan të shfaqen dhe evidentohen si fuqi politike të rëndësishme dhe kërcënuese për Europën e vjetër. “Manifesti” dhe doktrina e tij revolucionare u bë dokumenti “frymëzues i organizimit dhe luftës së klasës punëtore” në një periudhë të ethshme e të trazuar politike revolucionare, apogjeu i së cilës do të vinte shtatëdhjetë vite më vonë, me revolucionin rus të vitit 1917.

Por për ironi të historisë, ndërkohë që Marksi nënvizonte fort në “Manifestin” e tij se revolucioni do të ndodhte në vendet më të zhvilluara kapitaliste si Anglia, Franca apo Gjermania, ngjarja e madhe që do të shënonte fillimin e ndryshimit të botës në favor të proletariatit dhe komunizmit, ndodhi në një vend të prapambetur e feudal si Rusia cariste!

Nëpërmjet “Manifestit”, më mirë se gjithçka mund të shpjegohet origjina dhe qëllimet e këtij korrenti të ri politik dhe fraza e famshme mbi të cilën ai po ndërtonte themelet: “historia e të gjitha sistemeve shoqërore deri më sot është histori e luftës së klasave”. Në kohën dhe analizat e Marksit, lufta zhvillohej ndërmjet borgjezisë që zotëronte mjetet e prodhimit dhe proletariatit që zotëronte vetëm krahun e punës.

“Manifesti” synonte të evidentonte qartë “komunistët” dhe qëllimet e tyre duke i diferencuar nga “socialistët” dhe “socializmi” që në atë periudhë konsideroheshin si “utopikë”. Lidhja e Komunistëve kërkonte “parime”, ide e politika më të ashpra dhe më të efektshme, të cilat të justifikonin ekzistencën dhe zhvillimin e partive komuniste.

Megjithëse Marksi konstaton se borgjezia duhet vlerësuar si një klasë revolucionare e progresive që shkatërroi shoqërinë feudale duke u dhënë jetë revolucioneve industriale dhe zhvillimit, ajo (borgjezia) nuk e shmangu dot luftën antagoniste të klasave, por thjesht zëvendësoi një luftë klasash me një tjetër: borgjezinë kundër proletarëve.

Konstatim tjetër i rëndësishëm ishte “formimi i tregut botëror” dhe dëshira e borgjezisë për të dominuar krejt globin, duke i dhënë në këtë mënyrë një karakter kozmopolit prodhimit dhe konsumit në të gjitha vendet.

Sipas Marksit, ekzistenca e kapitalizmit duhet konsideruar si “progres” në raport me periudhat e mëparshme të historisë së njerëzimit, ndërkohë që kontributi i borgjezisë meriton admirimin e të gjithëve, por ky progres mbaron rolin e tij kur proletariati të bëhet shumicë në nivel botëror dhe për pasojë, të marrë në duart e tij pushtetin dhe shoqërinë. Ndërkombëtarizimit të kapitalit dhe imperializmit agresiv do t’i përgjigjet ndërkombëtarizimi i proletariatit dhe fuqia e tij revolucionare. Slogani i Marksit ishte “proletarë të të gjitha vendeve bashkohuni”.

Për Marksin, borgjezia kishte krijuar një motor shumë të fuqishëm forcash prodhimi e zhvillimi, por të cilin nuk do të ishte në gjendje ta menaxhonte dhe kontrollonte për një kohë të gjatë. Në gjithë këtë proces mbiprodhimi e krizash, luftërash imperialiste e përvetësime tregjesh të reja, borgjezia po “farkëtonte varrmihësin e saj, proletariatin”, në emër të të cilit komunistët ndërtuan kërkesën e tyre themelore: mjetet e prodhimit u takojnë atyre që punojnë e prodhojnë me to dhe jo borgjezëve.

Këtu mendoj se shfaqet dhe thelbi i vërtetë i “marksizmit”, veçanërisht te konstatimi dhe rekomandimi i tij se “kalimi nga shoqëria borgjeze në shoqërinë proletare nuk bëhet me reforma, por me revolucion (kur është nevoja dhe të dhunshëm) … kjo i dallon socialistët nga komunistët”.

Duke ju referuar Marksit, Partia Komuniste ka si objektiv të ndihmojë proletariatin që të organizohet për ta përafruar këtë përmbysje të madhe, pasi komunistët kanë të njëjtat interesa si proletariati, por lufta e tyre është internacionale. Qëllimi i komunistëve është “zotërimi i pushtetit politik të proletariatit” dhe “eliminimi i pronës private”.

Besoj se edhe ky konstatim të çon në konkluzionin se regjimet politike komuniste e totalitare të ndërtuara më vonë, veçanërisht mbas revolucionit të tetorit të vitit 1917, i kanë një pjesë të rrënjëve të tyre në këto konkluzione e sugjerime revolucionare të “Manifestit” komunist.

Në këtë sens, nga gjithë ato lexime që ishim të detyruar të lexonim në provimet e pafundme që jepnim në universitet dhe pas tij në vitet 1978 — ‘90, më ka mbetur në mendje një letër që Proudhon i shkruante Marksit, në të cilën nënvizonte se “ne nuk duhet të bëhemi apostujt e një feje të re, e cila kërkon një natë të re Saint Bartolomeu për borgjezinë dhe pronarët”.

“Manifesti i Partisë Komuniste” është zanafilla e koncepteve themelore të “diktaturës së proletariatit” dhe “konfliktit klasor permanent”, “proletariati si varrmihës i kapitalizmit”. Në thelbin e tij, “Manifesti” është program politik që përmban etapat bazë të kalimit nga kapitalizmi në komunizëm nën drejtimin e diktaturës së proletariatit: kriza ekonomike e sociale e kapitalizmit – varfërimi i proletariatit – ndërtimi i ndërgjegjes revolucionare klasore – marrja e pushtetit nga proletariati – diktatura e proletariatit – zhdukja e shtetit – komunizmi.

Ilustrimin konkret, se çfarë është një “shoqëri komuniste”, Marksi preferon t’ia lërë në dorë “përgjegjësisë së liderëve komunistë revolucionarë”. Në këtë kuptim, “Manifesti” është “përgjegjës” për “modelin” e liderëve të ardhshëm komunistë dhe mënyrat e ushtrimit të pushtetit nga ana e tyre.

Mjaft interesante paraqitet krijimi i raporteve ndërmjet teorisë revolucionare të “Manifestit” dhe praktikave të “udhëheqësve popullorë” që do ta vinin në jetë atë. Lenini ishte i pari që pohoi se “klasa e proletarëve duhej të dirigjohej dhe orkestrohej nga një grusht special të zgjedhurish”. Këta njerëz duhej të rekrutoheshin dhe instruktoheshin për të qenë të aftë të organizonin dhe drejtonin klasën punëtore, t’ua dedikonin gjithë jetën e tyre revolucionit deri në triumfin e plotë të tij.

Në këtë mënyrë u krijua dhe u imponua kategoria e “revolucionarëve profesionistë”, qëllimi i të cilëve ishte të “vepronin në emër të punëtorëve dhe mbas vendosjes së diktaturës së proletariatit, në emër të popullit”. Aventurierë, njerëz të paskrupullt e injorantë, të pashkolluar, naivë e karrieristë, si dhe një pjesë intelektualësh në vendet ish-komuniste, u angazhuan “përjetësisht” për këtë kauzë.

Profesioni i “revolucionarit”, “komisarit të Partisë”, “karrierës politike” etj., u kthye në kult në të gjitha vendet komuniste të kohës. Shkollat e partisë apo akademitë politike u bënë vatra e përgatitjes dhe shpëlarjes së trurit të kësaj kategorie “profesionistësh revolucionarë”, që në arsenalin e tyre u identifikuan me denoncues të pashpirt, urdhërues arrestimesh e torturash, sharës profesionistë të borgjezisë dhe kapitalizmit, zbatues të egër të luftës së klasave, servilë pa kufij të Partisë dhe liderëve komunistë etj.

Megjithëse, gjatë gjithë shek. XX, në kuadrin e vlerësimit dhe gjykimit të politikave dhe totalitarizmit të “bllokut lindor sovjetik” apo rasteve të tjera të regjimeve politike leniniste e staliniste në Amerikën Latine, Afrikë e Azi, është zhvilluar një debat i ashpër në kërkim të përgjigjes nëse Marksi dhe “Manifesti” i tij komunist janë apo nuk janë përgjegjës për diktaturat dhe regjimet totalitare komuniste, është fakt se zanafilla dhe argumentet e para në favor të shumë prej praktikave të tilla burojnë nga “Manifesti” komunist: lufta e klasave, revolucioni proletar, marrja e pushtetit me dhunë, diktatura e proletariatit, zhdukja e pronës private, kapitali dhe krizat, shfrytëzimi i klasës punëtore, zgjerimi i imperializmit etj.

*Marrw nga librit “Udhëtim në tri kohë; Socializmi – Tranzicioni – Kapitalizmi” Bisedë me Adrian Civicin me Alda Bardhylin

