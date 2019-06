Marku revoltohet me Gjonajn: Të poshtër! Duheni larguar me gurë

Ju sugjerojme

Pedagogu dhe analisti politik, Mark Marku është revoltuar sonte në “Opinion” me ministren e Drejtësisë, Etilda Gjonaj e cila tentoi të mbrojë prokurorinë, kur tha se janë zhvilluar hetime për dosjen 339. “O zonjë se po na ngre nervat, prokuroria jote e pavarur, si nuk keni turp”, reagoi Marku. Më tej, nuk i ndali akuzat as për kolegun e tij Lorenc Vangjeli të cilit i tha “ti ha bukën e qeverisë se po të ishte ndryshe do kishe folur kështu”.

Pjesë nga debati

Blendi Fevziu: Nuk digjet vendi se prokurorët janë mbyllur në një zyrë dhe nuk ndjekin hetimet. Ka 1 vit dhe asnjë hetim, vetëm indicie për përgjimet e dosjes 339. Si shpjegohet kjo?

Etilda Gjonaj: Patjetër që është e pavarur Prokuroria. Do të ishte mbyllur çështja nëse prokuroria do ishte e varur nga ne…prokuroria ka kryer hetime.

Mark Marku: Për cilën prokurori e keni? Për këtë që kemi apo për ndonjë tjetër?

Mark Marku: O zonjë se po na ngre nervat, prokuroria jote e pavarur, ju nuk keni turp. Jeni të pacipë, edhe kur keni fytyrë normale, jeni fytyra e shëmtisë. E pavarur ajo lloj prokurorie thua ti? Po tall… Me kë po flet?! Se për këtë jeni arrogantë, që duheni larguar me dhunë, me armë e gurë, sepse ju të fyeni inteligjencën. Prokuroria e pavarur, ato 2 lajet e Partisë Socialiste. S’keni turp, ju keni arrit kulmin!!

Mark Marku-Lorenc Vangjelit: Rri tani, se ti paguhesh nga qeveria, ha bukën e qeverisë dhe je në rregull.

Lorenc Vangjeli: Mos e përmend bukën time ti, se ha bukën e Perëndisë. Mos fol për armë. Se e ke gabim.

Mark Marku: Flasim për shërbimet që bën ti.

Lorenc Vangjeli: Po lëri more shërbimet.

Mark Marku: Janë bërë për t’i larguar me gurë…

Blendi Fevziu: Me gurë. Po këta kanë gaz?

Mark Marku: Po se janë arrogantë, janë të poshtër, janë hajdut, ordinerë.